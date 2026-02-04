【愛知県豊田市】車載用赤外線センサーを活用して水道管の漏水等を判定する実証実験を行います

豊田市

豊田市上下水道局は、上下水道管の維持管理を効率的に行うため、車載用赤外線センサーから取得した路面温度をＡＩにより解析することで、漏水等を判定する実証実験を以下のとおり行います。

なお、今回の実証実験は、豊田市つながる社会実証推進協議会の取組の一環として、株式会社Essenと協定を締結して実施するものです。

期間

2026年2月3日～2027年2月末

内容

株式会社Essenが、車両に車載用赤外線センサーを取り付けて豊田市の指定するエリアを走行し、センサーから取得した路面温度をＡＩにより解析することで、以下の有効性について検証します。

役割分担

- 水道管の漏水判定- 下水道管が埋設されている道路の空洞判定- 下水道マンホール周りの損傷判定実施イメージ

豊田市

上下水道配管データ等の提供、判定結果に基づく現地調査、実証実験の進捗管理

株式会社Essen

路面温度を取得するための機材（車両、赤外線センサー等）の調達、路面温度データの取得

及びＡＩ解析、各種判定、判定結果の精度向上

＜参考＞株式会社Essenについて

地域モビリティを活用した社会インフラ維持管理ソリューション「WithDrive」を展開するスタートアップ企業。タクシーや配送車、個人の車などを広告やデータ提供による「移動の収益化」を通じてネットワーク化し、高精度赤外線センサーを搭載して走行データを収集する事業を展開している。

＜参考＞豊田市つながる社会実証推進協議会について

豊田市がこれからの持続可能な都市づくりに向けて、先進技術の開発や実証を展開する母体として、企業や大学をはじめとした団体とともに組織した協議体。

詳細はコチラ↓

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/kankyoumodeltoshi/1025944.html