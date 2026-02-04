【ロイヤル系ベビー服ブランドAmber mimi 】ご好評につき初の関西出店！大丸神戸でPOPUP STOREを3/4(水)から開催！

Amber mimi


ベビー服ブランド、「Amber mimi（アンバー ミミ）」は、2026年3月4日（水）から3月10日（火）までの7日間、大丸神戸 5Fにて初の関西地方ポップアップストアを開催いたします。



本イベントでは、ブランドの世界観を体現するトワルドジュイの最新コレクションを中心に、2026年春夏の新作、オリジナルの馬柄ロンパースシリーズ人気アイテムを展示・販売いたします。大丸神戸先行販売なので、ここでしか手に入りません。また、期間中は来店者限定のノベルティもご用意しております。



前回大人気だった最新アイテムシリーズ

チェコ人デザイナーによる手描きのトワルドジュイ柄アイテム



ロンパースは長袖、半袖でご用意





大人気のスタイ


新生児から使えるスリーパーも２サイズ

大人気のギフトボックス


ギフトボックスは大小２つのサイズをご用意しております


店頭ではギフトボックスもご用意させていただきます。プレゼントにもぴったりです。









▼ノベルティキャンペーン


■ノベルティ：刺繍コットントート


■ママバッグにもぴったりなサイズです


■期間：2025年3月4日（水）～無くなり次第終了


■内容：商品合計税込16,000円以上ご購入プレゼントさせていただきます。


※商品総合計から税込16,000円以上となったお客様が対象です。


※数に限りがございますので、お早めにお買い求めください。





開催情報


日時：3月4日（水）～3月10日（火）の7日間
時間：大丸神戸の営業時間

【会場】
📍東京大丸　5階　子供服売り場




トワルドジュイシリーズ







Amber mimiについて

3児のママがディレクションをしている可愛い赤ちゃんとおしゃれなママのためのベビー服ショップです。Amber mimiは2021年に始まりました。2021年に初めて我が子を出産し、性別は男の子でした。「かわいいお洋服を着せたい！」と血眼でスマホを見つめ、男の子のベビー服を探しましたが、日本のベビー服は「星柄」「恐竜柄」などビビッドな色合いが多く、もっと淡い色やくまさん、木馬柄を着せたいなというきっかけで始まりました。
今では、そんなコンセプトに共感してもらえるママさんにご支持をいただいています。



”日本にはないデザインで、ベビーブルー、ベビーピンクを基調としたヨーロッパ調のお洋服”
”リビングに馴染むおしゃれなインテリア”
”おしゃれで高品質、安心してお客様にお買いものを楽しんでほしい”
”日々新しいイベントを考え、わくわくするようなショップにしたい”


こんなことを考えながら日々、運営をしています。



Amber mimiが大切にしていること


Amber mimiのお洋服は、忙しいママの癒やしのアイテムになれるような「ときめき」の提供をモットーに運営しております。



Amber mimiのお洋服を着せると、


「可愛い我が子がもっと可愛くなる」


「慣れない子育てにストレスを感じているママを応援したい」


「男の子ベビーにも、女の子のベビーくらい可愛いお洋服をママに選ばせてあげたい」


「Amber mimiのオリジナル製品でおしゃれで便利なグッズ」をもっと世に出したい。



Amber mimiのお洋服やグッズにはそんな想いが宿っています。


ママやパパにとって、赤ちゃんを育てることは本当に大変なことです。
少しでも弊社の商品が育児の楽しみになればと強く思っています。


また、一度でもご購入いただけたお客様をずっと大切にしたいと常日頃思っています。



オンライン販売について


Amber mimi公式オンラインストアでも同時に販売いたします。遠方にお住まいの方やご来店が難しい方も、ぜひオンラインストアをご利用ください。トワルドジュイシリーズはポップアップ終了後の販売になります。



公式オンラインストア：https://ambermimi.shop/




≪公式SNS≫
Instagram：https://www.instagram.com/ambermimi.online/
X：https://twitter.com/ambermimi7