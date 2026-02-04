遠藤憲一主演・癒しの釣りドラマ「XBRAID presents さすらい釣り師 糸田三平」ゲストヒロイン＆主題歌決定　２月１５日・２２日（日） ２週連続 夕方４時 放送

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレ東では、遠藤憲一が主演を務める新作ドラマ「さすらい釣り師 糸田三平」を2月15日(日)・22日(日)の夕方、２週にわたり放送します。遠藤が演じるのは唯一の趣味が釣りというバツ２独身のクリーニング店店主・糸田三平。訪れた港町でなぜか美女と出会い恋に落ちるこのドラマ……ゲストヒロインの情報を遂に解禁します。第１話の金沢八景編では自身も釣りが趣味の美村里江、第２話の清水港編では釣りは初体験の中村静香が出演します。果たして三平とどんな出会いをし、どんな恋に落ちるのか…？

さらに、三平の父親にベテラン俳優の小野武彦、近所の中華料理屋の若旦那にはテレ東ドラマ初出演の松崎祐介（ふぉ～ゆ～）、釣り船の船長役に村田雄浩、その息子に青柳翔、三平の釣り仲間にはベッキーが出演するなど個性派・実力派の俳優陣が作品に色を添えます。

そして主題歌は人気急上昇中の二人組歌謡グループ・風輪が歌う「あなたに恋してる」に決定しました。 2023年にリリースした同曲を聞いたスタッフが「この作品にはこの曲しかない」と惚れ込み、それに答えて風輪が再レコーディング。主人公・糸田三平の心情をあますことなく伝えてくれます。

【釣り×恋×グルメ×旅情】が楽しめる、バツ２独身おじさんの極上の癒しドラマ、お楽しみに！

≪出演者コメント≫

■美村里江

撮影全般がとても楽しく、「釣れた」状態のパントマイムなど、趣味の経験も少し活かせたかもしれません。遠藤さんとは何度目かの共演ですが、ご本人の明るいお人柄と相まって今回も大変魅力的な役柄でした。どこか懐かしくなるような光景を重ねた作品、幅広い年代の方に気軽に楽しんで頂けたら嬉しいです。そして気になったら是非釣りへ行ってみてください！

■中村静香

釣りは、魚を釣るのはもちろん、その時の会話も含め、同じ時間を共有する楽しさがあると感じました。遠藤さんは柔らかくて優しい方でした。空き時間にはよく声をかけてくださって本当に楽しい現場でした！静岡の自然に囲まれた場所で、釣りを通して生まれる人との繋がりが見どころだと思います。ぜひご覧ください！

■松崎祐介（ふぉ～ゆ～）

トゥクストゥ～～～～ル～！！でお馴染みのふぉ～ゆ～松崎祐介です。本作品に関裕次郎役で出演いたします！現場では遠藤憲一さん小野武彦さんとご一緒させていただきました。お二人と休憩時間もたくさんお話ができて緊張を和らげていただき本番に臨めました。金髪の松崎祐介が演じる裕次郎を是非その目に焼き付けてください!!

≪主題歌アーティスト 「風輪」コメント≫

主題歌を担当させて頂きます、2人組歌謡グループの風輪です！初めてのドラマ主題歌！大変光栄です！「あなたに恋してる」という楽曲と、悲哀と興奮の入り混じるドラマのストーリーがピッタリだと思います。作品を少しでも引き立て、彩れたらと思っています！僕ら自身もこの作品を楽しみに見させて頂きます！

≪プロデューサーコメント 阿部真士（テレビ東京制作）≫

圧倒的な演技力でシリアスからコメディまで演じることができ、信頼を寄せている美村さんに１話のゲストヒロインをお願い出来ました。今回も引き込まれる芝居を見せてくれて感謝です。中村さんとは「初めまして」でしたが、とてもキュートな方でエンケンさんが惚れる、もとい、糸田三平が一瞬にして惚れるのも分かる２話のゲストを魅力的に演じて頂きました。そして松崎さん。昨年舞台を拝見して、「映像でお仕事をしたい！」と思い念願が叶いました。エンケンさんと小野武彦さんとの３人のお芝居はいつまでも見ていたくなる、そんな空間を作り上げてくれました。その他にもたくさんの俳優陣が企画に賛同してくれて出演を決めてくれました。最近ではあまり見ないタイプのほっこりするドラマを皆さん楽しんで演じてくれて本当に感謝です。さらに、主題歌は三木監督が「これしかないよね！」と気に入って、編集室でもずっと歌ってしまうほどハマっている風輪さんの「あなたに恋してる」。中年を超えた三平の心情を表現してくれ、ドラマのラストに抜群の余韻を残してくれます。放送まであとわずか。どうぞお楽しみにお待ちください。

≪あらすじ≫

バツ２独身の糸田三平(遠藤憲一)は東京の下町でクリーニング店を営んでいる。三平の唯一の趣味は「釣り」。休みの日には全国各地の釣り場へ出掛け、日々の生活で疲れた心を癒す。今回釣りに訪れるのは、金沢八景と清水港。狙うは太刀魚(タチウオ)と甘鯛(アマダイ)だ。下見で釣り場を訪れた時、あるいは翌日に備えて宿を訪れた時、なぜか三平はワケあり美女と出会ってしまう。そして、下心、もとい、おせっかい心がうずき、三平はワケあり美女たちの事情にクビを突っ込み、相談に乗っているうちにいつしか恋心が芽生え…。漁港で交差する人生。中年を越えた男に三度訪れた恋と爆釣の予感！果たして実るのは、恋か魚か。日曜の夕方に【釣り、恋、グルメ】を堪能できるハートフル・フィッシングドラマをお楽しみに。

≪番組概要≫

【タイトル】XBRAID presents さすらい釣り師 糸田三平

【放送日時】2026年2月15 日・22日（日）16:00～16:45

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】遠藤憲一 松崎祐介（ふぉ～ゆ～）小野武彦

【１話 ゲスト】

【２話 ゲスト】美村里江 青柳翔 村田雄浩 アサヌマ理沙 ほか

中村静香 渋江譲二 清水伸 ベッキー 五明拓弥（グランジ）ほか

