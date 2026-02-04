猫ミーム×ローグライク麻雀『風水ニャン牌』2月4日にSteamで正式リリース
Wavebreak Studioが開発し、HARRISONWORLDがパブリッシングを手がけるローグライク・パズルゲーム『風水ニャン牌』が、2026年2月4日にSteamにて正式リリースされました。
本作は、東洋の風水思想をモチーフに、麻雀の牌構成ルールとローグライクのランダム要素を融合させたタイトルです。猫ミームを取り入れたユニークなビジュアル表現も特徴のひとつとなっています。
正式リリースを記念し、発売初週は10％オフのセールが実施され、価格は585円（税込）となっています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W4Y3e9ISf-Y ]
『風水ニャン牌』とは？
『風水ニャン牌』では、プレイヤーは「気」の流れを操る風水ニャン術師として牌局に挑みます。
手牌の組み合わせだけでなく、宝物の配置や方位の選択が局全体の運勢に影響し、一手ごとの判断が結果を大きく左右する設計となっています。
■ 麻雀×ローグライクの構築型ゲームプレイ
常に14枚の手牌を保持し、ドラッグ操作によって対子・チー・ポンなどの牌形を構築
牌山、ショップ、イベントはプレイごとにランダム生成され、毎回異なる展開を楽しめる
■ 風水アイテムとスキルカード
180種類以上の風水宝物が登場し、八方位に配置することで「吉／凶」効果を発動
30種類以上の化身カードにより、手牌の入れ替えや牌形の複製といった強力な能力を使用可能
20種類以上の特殊アイテムが、得点計算やルールそのものに影響を与える
■ 猫ミームを活かした演出
キャラクターやスキルアイコン、UIテキストにはインターネットミームを意識した猫モチーフが随所に取り入れられており、思考型ゲームでありながらも軽快で親しみやすい雰囲気を演出しています。
■ ゲーム概要
タイトル：風水ニャン牌
発売日：2026年2月4日
対応プラットフォーム：Steam（PC）
価格：650円（税込）
対応言語：日本語、中国語（簡体字／繁体字）、英語
ジャンル：ローグライク／デッキ構築
■ 公式リンク
Steamストアページ：https://bit.ly/3ZJ4Gyy
公式X（旧Twitter）：https://x.com/FSMeowjong
公式YouTubeチャンネル：https://youtu.be/W4Y3e9ISf-Y?si=ZGKNw0QniASNH4l5
公式Discordサーバー：https://discord.gg/smrgft2J9n(https://discord.com/invite/smrgft2J9n)