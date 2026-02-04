春まで続く冷え対策に。サンコーが「最強防寒グッズ」のクリアランスセールを開始！

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

2026年2月2日（月）より、サンコー公式オンラインショップにて「冬物クリアランスセール」を開始いたしました。

セール期間は2/13(金)12時まで。

立春を過ぎてもなお厳しい寒さが続く中、電気代を抑えながら効率よく体を温める「パーソナル防寒家電」へのニーズは高まっています。

本セールでは、シリーズ累計販売数10万台を突破した冬のヒット商品、着るこたつ「ダニ対策モード付きこたんぽ」をはじめ、今季の新商品である足首専用の電気毛布「くるぽっか」、さらに愛犬を冷えから守る「ペット用ヒーターベスト」など、今すぐ使えて来年以降も活躍する最強の防寒アイテムを、最大50%OFFの特別価格でご提供いたします。

「エアコン代が気になる」「手足の冷えで作業が進まない」といった冬の終わりの切実なお悩みを、サンコーならではのアイデア商品が解決。

残りの冬を、もっと快適に、もっと暖かく過ごすためのラストチャンスです。

◼︎注目の目玉商品をピックアップ

ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」

ソファでもデスクでも、履いたまま動ける「着るこたつ」です。

ここがポイント：全身をすっぽり包み込み、ヒーターの熱を逃がさないから、エアコンを消してもポカポカ。底面が開放されているので、履いたまま歩くことも可能です。

クリアランス価格： 通常価格 \12,800（税込）→ \10,880（15% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004750?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004750

あしくび電気毛布「くるぽっか」

今シーズンの新商品が早くもセールに登場！足首を重点的に温める、新感覚の巻き付け型毛布です。

ここがポイント： 部屋が暖まっていても「足首だけが冷える」というデスクワーカーの声から誕生。内側のボアとヒーターで、じんわり足首を温めます。

クリアランス価格： 通常価格 \7,980（税込）→ \5,586（30% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004767?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004767

愛犬用ヒーターベスト「ワンだふるウォーム」

ワンちゃんの背中とお腹を優しく温める、冬の散歩や室内での寒さ対策に最適なヒーター内蔵ベスト。

ここがポイント： 寒さに弱い犬種やシニア犬の体温調節をサポート。モバイルバッテリー対応で、冬のお出かけもアクティブに楽しめます。

クリアランス価格： 通常価格 \8,980（税込）→ \7,633（15% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004754?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004754

96度ハンドドリップコーヒーメーカー

バリスタのハンドドリップをご自宅で。

完全な温度管理で最高に美味しい1杯が楽しめるコーヒーメーカー。

寒い冬も

【期間限定特価】通常販売価格\21800のところ

\15,260（30% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004548?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004548

◼︎割引セールに加えて、特別クーポンも同時配布

クリアランスセールの開催を記念して、直販サイト限定で「対象商品25%OFFクーポン」を配布いたします。セール対象外となっている今季の人気冬物アイテムも、このクーポンを使えばお得に手に入ります。

（あまりにお得すぎるため、社長に知られる前にぜひチェックしてください⚠️）

対象の冬物アイテムが全品25%OFFでお得に買えるクーポンを配布！

※セール価格品は対象外となります

クーポン名： 対象商品 25%OFFクーポン

クーポンコード：WIN2026

利用条件： 指定の対象商品 全17商品。

配布場所： サンコー公式オンラインショップ クリアランスセール特設ページ(https://www.thanko.jp/view/category/26winclsale?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=26winclsale)

使用方法：クーポンコードを購入手続きの際に「クーポンコードの入力」欄にご入力ください。

クーポン対象商品を見る :https://www.thanko.jp/view/category/coupon_win2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=coupon_win2026

■サンコー株式会社について

サンコーは、単なる家電メーカーではなく、世の中に「ワクワク」を創造する「ワクワク創造メーカー」を目指しています。

私たちが目指すのは、日常の「不便・不満・不安」といった「不」を解消するだけでなく、その先にある「こんな体験、初めて！」という「新体験」を提供し、社会をワクワクで満たすことです。

「小さな挑戦」を積み重ね、社員自身が楽しみながら開発したユニークで実用的な製品を通じて、お客様の日常に新しい感動をお届けします。

