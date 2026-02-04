【3月7日（土）開催】障がい者のための就職・転職フェアSMILE★東京・大手町にて28社が出展！昨年は求職者349名が参加【新卒・第2新卒・中途対象】≪朝日新聞社メディア事業本部後援≫

株式会社朝日エージェンシー

首都圏最大級の障がい者向け就職・転職フェア「ＳＭＩＬＥ」が3/7（土）東京・大手町にて開催！障がい者採用に積極的な大手・優良企業28社が集結。様々な企業の採用担当者に仕事内容や障がいの配慮など直接面談できるまたとないチャンスです。学生(2027・2026新卒)及び転職者向けの採用情報は公式サイトにて公開中！

公式サイト：https://smile-fair.com/event/otemachi/

＜開催概要＞

■日時／2026年3月7日（土）

相談会・面接会 12：00～17：00（受付開始11：30／最終受付16：00）

■会場／大手町三井ホール(東京都千代田区大手町 1-2-1 Otemachi One 3F)

各線「大手町駅」、「東京駅」、「竹橋駅」利用可

■出展企業／28社予定

AKKODiSコンサルティング / ANAウィングフェローズ・ヴイ王子 /

IQVIAサービシーズ ジャパン / KDDIグループ / LACグループ /

TBSアクト / TBS グロウディア / TBSスパークル /

アクセンチュア / アトラス / オカムラ / キヤノン /

スクウェア・エニックス・ビジネスサポート / 住重ウィル /

全日本空輸（ANA） / 中小企業基盤整備機構 / 東京海上日動火災保険 /

トヨタ自動車 / 日本アクセス / 日本総合研究所 / 能美防災 /

東日本旅客鉄道（JR東日本）/ フジタ / 富士通 / ポラスグループ /

三井不動産リゾートマネジメント（ブルガリ ホテル 東京）/

レンタルのニッケン /ランスタッド/ ※50音順

■参加対象／ 2027・2026新卒、第二新卒、中途、障害者手帳をお持ちの方、申請中の方、申請予定の方

■持ち物／エントリーシート必須、履歴書および職務経歴書（推奨）、障害者手帳（お持ちの方）

※エントリーシートは公式サイトからダウンロードが可能です。当日会場でも記入できます。



====＜おすすめポイント＞===============

★入場無料、入退場自由、服装自由

★手話通訳者・要約筆記者・看護師が待機。休憩スペース有。

★学生向け就活ガイドブック【学生限定プレゼント】

障がい学生の就活の進め方のポイントや大手優良企業の募集要項など

就活お役立ちコンテンツが充実した冊子を無料配布

★キャリアコンサルタントによるキャリア相談コーナー（新卒/中途）、

社労士による障害年金相談コーナー設置（相談無料）

★本フェア公式サイトより事前予約の上、当日1ブース以上訪問された方全員に

QUOカード500円分プレゼント！ ※QUOカードは当日13時15分以降のお渡しとなります。

★当日3ブース以上ご訪問の方には、素敵なプレゼントをご用意！

===============================



【求職者の方の参加方法】

公式サイトより事前予約のうえ、お気軽にお越しください。

公式サイト：https://smile-fair.com/event/otemachi/

「スマイル 障がい者」で検索！

来場者349名（25年3月開催）

前年3月開催時は28社がブース出展。300名を超える多くの来場者と面接や説明会を行いました。

大手町三井ホールで開催。休憩スペースと企業ブースは分かれているので休憩しながら複数のブースを回ることが可能です。本フェアをきっかけに、選考が進み採用に至った企業が複数ございました。今後も求職者と企業の橋渡しとなるよう安心安全な運営につとめてまいります。

【出展・見学希望の企業御担当者様へ】

現在、下記開催日程で出展企業を募集しています。

ご興味のある法人ご担当者様は下記メールアドレスよりお気軽にお問い合わせください。

＜2026年＞

3月7日（土）東京・大手町（完売）

3月15日（日）大阪

3月20日（祝金）名古屋（完売）

6月6日（土）東京・大手町

10月4日（日）大阪

10月10日（土）名古屋

10月17日（土）東京・大手町



【会社概要】

法人名：株式会社朝日エージェンシー 障がい者のための就職・転職フェア「スマイル」事務局

所在地：〒104-0032東京都中央区八丁堀4-3-3 SC新京橋ビル

※26年3月より右記へ移転 〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2

問い合わせ先：電話：03-6280-2100 メール：smile-fair@asahi-ag.com