【無料資料公開】自由診療の集患数を増やす「実践ガイド」--広告・SEO・SNSを“点”ではなく“線”でつなぎ、予約につながる導線を設計

株式会社9lione（本社：東京都練馬区、代表取締役：廣田雄将）は、自由診療クリニック向けホワイトペーパー『自由診療の集患数を増やす 実践ガイド』を公開しました。

本資料では、広告・SEO・SNSを単発で回すのではなく、患者の意思決定プロセス（認知→比較→深掘り→予約）に沿って“点”ではなく“線”で施策を設計し、予約につながる導線をつくるための考え方と実務を整理しています。

■ なぜ今、集患が難しくなっているのか

自由診療は「選ばれたら勝ち」ではなく「候補に残った院が勝つ」市場になっています。

患者は検索・SNS・口コミ・地図など複数の情報源を横断して比較し、最後は“安心できる根拠”が揃った院を選びます。

そのため、単発施策ではなく、意思決定の流れ全体に合わせた設計が不可欠です。

■ 本資料で得られること

■ こんな課題をお持ちの方におすすめ

■ 資料の主な内容（抜粋）

- 「勝ち筋」の設計：患者の検討プロセスに沿って、予約を最大化するための本質的な考え方を整理- チャネルの役割分担：SEO・SNS・広告の強みを活かし、どの媒体で何を達成すべきかを明確化- 具体的な改善実務：予約に直結するサイト構成、計測の整え方など、すぐに着手できる実務に落とし込み- ターゲットや訴求が散っており、誰にも刺さらない- LP／予約フォームで取りこぼしが発生している- SNSやSEOが単発施策で終わり、資産として積み上がらない- どこに穴があるか分からず、改善サイクルが回らない

1）患者の意思決定プロセス：認知→比較→深掘り→予約

2）集患の全体像：広告（アクセル）／SEO・MEO（土台）／SNS（育成）など、4チャネルの役割分担

3）KPI設計：予約数は「流入数 × 導線率 × 来院率」で決まる--“途中の穴”を塞ぐ改善

4）予約を最大化するサイト導線：7要素（料金透明性、リスク説明、医師紹介、症例、FAQ、施術フロー、空き状況・時間 など）

5）SEO運用：90日で成果を出すロードマップ（Week1-2／3-6／7-12）

6）SNS戦略：目的を「認知」と「信頼形成」に分け、信頼を積み上げる投稿型（7つ）

7）広告運用：短期獲得と長期資産を同時に作る（最速の検証機としての活用、他チャネルへ横展開）

8）最短で成果を出すための実行チェックリスト

■ 入手方法

本プレスリリースの「添付資料」よりダウンロードいただけます。

（社内共有・検討用のご利用も歓迎です）

■ 株式会社9lioneについて

株式会社9lioneは、医薬品流通DXを推進する企業です。医薬品の流通をより効率的・適正にすることで、医療機関が抱える課題解決と継続的な成長を支援します。

