千葉日報グループ運営「千葉県広報研究会」に、千葉市の広報PR会社グラヴィティPRが「コミュニティマネージャー」として参画

千葉市を拠点に広報PR事業を展開する株式会社グラヴィティPR（本社：千葉県千葉市、代表取締役：山田佳奈恵）は、株式会社千葉日報社および株式会社千葉日報デジタルが運営する「千葉県広報研究会」において、2026年2月1日付で運営サポートとして参画することとなりました。

本取り組みを通じて、株式会社グラヴィティPRは、産官学の広報担当者が集う千葉県広報研究会において、これまでの「情報交換・学びの場」にとどまらず、現場で活用できる広報施策の実装と成果創出を支援し、“実践型広報コミュニティ”への進化に貢献してまいります。

■参画の背景｜なぜ今、“民間PR会社”と“コミュニティ強化”なのか

現在、企業や自治体を取り巻く環境は、大きな転換期を迎えています。

人口減少や地域経済の停滞、広報人材の不足・兼務化に加え、SNSやデジタルメディアの急速な進化により、「発信すること」そのものよりも、「どう設計し、どう成果につなげるか」が強く問われる時代となりました。

一方で、広報業務は担当者一人に委ねられるケースも多く、

- 何から手を付ければよいのか分からない- 他社・他自治体の事例を参考にしたいが、相談できる場がない- 学んでも、現場でどう活かせばよいか分からない

といった声も少なくありません。

こうした課題のもと、新聞社グループが持つ信頼性・地域ネットワークと、企業・自治体の広報実務を伴走支援してきた民間PR会社の知見、さらに会員同士のつながりを生み出すコミュニティ運営機能を掛け合わせることで、「学び」と「実装」をつなぐ仕組みを強化するため、今回の体制強化に至りました。

■グラヴィティPRの役割

グラヴィティPRは、千葉県広報研究会のコミュニティマネージャーとして、以下の運営サポートを担います。

- 会員ニーズを踏まえた企画・テーマ設計の支援- セミナー・イベント内容のブラッシュアップ- SNS・メルマガ等を活用した情報発信サポート- 研究会活動の振り返りと改善提案

単なる運営補助にとどまらず、「成果につながる広報」を軸に、研究会全体の価値向上を支援してまいります。

■コミュニティマネージャーメンバー

山田 佳奈恵株式会社グラヴィティPR 代表取締役千葉県広報研究会プロデューサー

新卒で農林漁業金融公庫（現：株式会社日本政策金融公庫）に入庫し、2年目より広報部門へ配属。毎号8万部を発行する顧客向け情報誌『アグリフードサポート』の副編集長および社内報『Wa』の立ち上げサポートを務め、全国の女性農業経営者への取材を通して“現場の声を正確に伝える”広報・編集の基礎を徹底的に学ぶ。



2度の転職を経て2012年に独立し、フリーライターとして多数の取材・執筆を手掛ける。2014年に法人化し、編集プロダクション事業やライター育成事業を展開。企画構成力・取材力・文章力を武器に、多様な企業や個人の情報発信を支える。



コロナ禍を機に、縮小傾向となったライティング業務から広報PR事業へと軸足を移し、広報PR代行サービスを本格化。約50社の広報支援、延べ500件以上のメディア露出を実現している。2025年には社名をグラヴィティPRへ変更し、専門会社としての体制を強化。



現在は、中小・ベンチャー企業を中心に、広報PR代行支援／コンサルティング、自治体・企業向けの広報研修を提供。「伴走型の二人三脚支援」かつ「攻めの広報PR」を軸に、認知拡大・ブランディング・採用強化・インナー広報まで多角的に支援している。

西野 花梨株式会社グラヴィティPR広報PRコンサルタント

スポーツビジネス分野（主にファンマーケティング）に関心を持ち、大学在学中からプロスポーツクラブの運営インターン、スポーツリーグ公式SNS運用、スポーツライターなどを通じて、競技現場と情報発信の双方に携わる経験を積む。

卒業後は大手の事業会社に入社し、3年目より広報・PR業務に従事。企業ブランディング、CSRプロジェクト（広告換算約1億円規模）、自治体・企業とのタイアップイベント、ファンコミュニケーション施策、SNSの戦略設計から運用まで、多岐にわたる広報業務を担当。5,000名規模の大規模イベントから、体験価値を重視した少人数制イベントまで、目的に応じた企画設計・運営を手がける。

他社とのタイアップ業務を通じて多様な企業の魅力に触れ、世の中にまだ十分に知られていない企業や取り組みの価値を発信したいと考え、退職後はPR会社にて複数企業の広報支援を担当。

その後、スポーツ系WEBメディアの運営にも携わり、事業会社、PR会社、メディアという複数の立場を横断して広報活動を経験。

現場で生活者と向き合ってきた実務経験を通じ、生活者視点に立った情報設計と、共感を生むコミュニケーション設計を強みとする。

■コメント

株式会社千葉日報デジタル 取締役／千葉県広報研究会 事務局長 中島悠平氏

千葉県広報研究会は、広報に携わる皆さまが立場を越えてつながり、実務に根ざした情報交換ができる場を目指して設立されました。

今回、民間PR会社として数多くの広報支援を行ってきたグラヴィティPR様に運営サポートとして参画いただくことで、研究会として提供できる価値は、さらに高まると考えています。

新聞社グループの知見と、現場実務の視点を掛け合わせながら、千葉の企業・自治体の広報力向上、ひいては地域全体の活性化につなげていきたいと考えています。

株式会社グラヴィティPR 代表取締役／千葉県広報研究会 プロデューサー 山田佳奈恵

千葉県広報研究会は、広報に携わる方々が産官学の立場を越えて学び合える、非常に意義のある場だと感じています。

今回は運営サポートという立場から、研究会が大切にしてきた価値を尊重しながら、現場で「使える広報」「成果につながる広報」を実装するお手伝いができればと思っています。千葉という地域をフィールドに、広報の力がより活きる形を、皆さまと共につくっていきたいです。

■参加者募集中｜メインセッションvol.3のご案内

千葉県広報研究会では2026年2月19日、産官学の広報担当者を対象とした全体セミナー「メインセッションvol.3」を開催します。

■参加申込はこちら https://x.gd/ckoho3

【基調講演】

企業ダメージを抑え＜新たな価値創造＞へ

～迅速初動の危機管理広報と危機を乗り越える前向きな広報実践とは？～

【講師】

早坂 豪氏

SOMPOリスクマネジメント株式会社 上級コンサルタント／WACA認定上級SNSマネージャー

■今後に向けて

千葉県広報研究会は、新聞社・自治体・企業・民間PR会社が一体となり、千葉発の新しい広報モデルを創出していきます。



「広報の力で、地域と企業を元気にする」

その実現に向け、実践と成果にこだわった活動を続けてまいります。

■千葉県広報研究会とは？

千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。

2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。

設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル

研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）

運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置

組織形態：個人単位での加入とする会員制組織

入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る

入会費：無料

研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/

■株式会社グラヴィティPRについて

千葉市にある株式会社グラヴィティPRは、【経営のお悩み解決に「広報PR」という選択肢を】をモットーに、主に中小・ベンチャー・スタートアップ企業の広報活動を戦略的にサポートする広報PR専門会社です。

数年前に「ひとり広報」に関する書籍が相次いで出版されたこともあり、ここ数年で広報PRにリソースを割く企業が確実に増えています。

それに伴い、広報PRを専門領域として担う個人事業主や代行会社も増加傾向にありますが、一方で次のような声も少なくありません。

「メディアに掲載されたが、思ったほどお問い合わせが増えなかった」

「他社との差別化を図るために広報PRに力を入れたが、露出につながらなかった」

「新商品をローンチするタイミングで広報を仕掛けたいが、どこに相談すればいいのかわからない」

株式会社グラヴィティPRでは、こうした課題を解決するために、単なる情報発信にとどまらない“経営とつながる広報PR”を展開しています。

認知や売上拡大はもちろん、ブランディング、採用、インナー広報までを包括的に支援し、長期目線で“経営課題の解決”に寄与する戦略的PRをご提案しています。

また、2025年5月には地方創生メディア『Made In Local』が選出する「千葉を代表する企業100選」に選出され、地域に根ざした企業としての信頼と発信力がさらに高まりました。

今後も「伝える力で地域と企業を元気にする」ことを使命に、広報PRの力で企業価値の最大化を目指してまいります。

■提供サービスついて

2025年より、新たに「Instagram運用サポート」サービスを本格的に開始し、企業の広報PR活動におけるSNS戦略を強化。これにより、当社の提供するサービスは以下の4つの柱となります。

・広報PR代行 （プレスリリース配信・メディアリレーション・取材対応サポート）

・広報PRコンサルティング （企業の広報戦略設計・ブランド構築支援）

・広報PR研修 （自治体や企業向けPR／SNSスキル研修・メディアトレーニング）

・Instagram運用サポート （企業のInstagram戦略設計・コンテンツ企画・運用代行）

今後は、広報・PRの領域において、より多角的な支援を行い、企業の成長戦略の一環としてブランド価値の向上とファンづくりを支援してまいります。

■会社概要

株式会社グラヴィティPR

【所在地】266-0013

千葉県千葉市中央区中央3丁目9-9

エレル千葉中央ビル3階

【代表者】山田佳奈恵

【設立】2014年3月10日

【事業内容】

広報PRの企画戦略と代行サポートおよびコンサルティング

各種研修・セミナーの企画運営

【HP】http://gravity-g.com

【取引銀行】千葉興業銀行 千葉支店

■本件のお問い合わせ先

株式会社グラヴィティPR

TEL：043-400-3434

Mail：pr@gravity-g.com