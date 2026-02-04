子会社IP mixer、台湾で人気のVTuber真理果Ｍarikaとのコラボレーションディフューザー「Magic Diffuser」の発売を決定！

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）の子会社、株式会社IP mixer（読み：アイピーミキサー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木 勇人）は、台湾を拠点に活躍するチャンネル登録者数30万人超の人気VTuber「真理果Marika」とのコラボレーション商品として、フレグランスディフューザー「Magic Diffuser」を発売いたします。

IP mixerが運営する企画販売ブランド「Spcollect」は、これまで日本の大手VTuber事務所とのフレグランスシリーズを展開し、大きな反響を呼んできました。現在、VTuberを取り巻く独自のファン経済圏は、世界中で拡大しており、その勢いは日本国内にとどまりません。

この背景から、台湾現地で高い支持を得ているVTuberを起用した商品の企画・開発・販売を決定いたしました。本プロジェクトを通じ、現地発のクリエイターと共に、海外市場における新たな価値提供を目指してまいります。

■企画説明

「日常に爽やかな魔法を注ぐ」をテーマに、真理果Marikaが監修・プロデュースを手がけたフレグランスディフューザーを販売します。日常生活に寄り添うような没入感のあるフレグランス体験を表現しています。



本企画に際し、台湾の人気イラストレーター「Say HANa林花」氏を起用した新キービジュアルを制作いたしました。香りとビジュアルの相乗効果により、真理果が織りなす魔法の世界観をより深く、鮮明にご体感いただける内容となっています。

■「Magic Diffuser」商品企画の概要

1. 「Magic Diffuser」フレグランスディフューザー

透明感あふれるフルーティーフローラルティーの香りが日常を彩るフレグランスディフューザーです。軽やかな茶葉の香りに穏やかなウッディノートを重ね、空間を心地よい透明感と深い安らぎで包み込みます。

フレグランスディフューザー（100ml） × 1

価格 ：TWD 1,450（ ≒ 7,100円）

＜フレグランスノート＞

Top ：ベルガモット、ティーリーフ、ピンクグレープフルーツ

Middle ：オレンジブロッサム、キンモクセイ、デイジー、ジンジャーリリー

Last ：ベチバー、ムスク、アンバー、オークモス

2. 「Magic Diffuser」スペシャルセット（特典付き）

限定特典付きスペシャルセットでは、描き下ろしアクリルスタンドをはじめ、本人執筆のコンセプト入りポストカード、刺繍入りハンドタオル、アクリルお守りと、充実のラインナップをお届けします。

＜セット内容＞

フレグランスディフューザー(100ml) × 1

撮り下ろしポストカード（メッセージ入り）× 1

撮り下ろしビジュアルアクリルスタンド × 1

アクリルお守り× 1

刺繍入りハンドタオル× 1

価格 ：TWD 2,450（ ≒ 11,990円）

■「Magic Diffuser」受注販売の概要

・販売期間 ：2026年2月3日（火）より、数量限定で販売

・販売地域 ：台湾限定

・お届け時期：2026年2月から発送

・販売サイト：https://www.sp-collect-tw.shop/product/detail/2506111

■本企画のイラストレーター

Say HANa 林花様

X（旧Twitter）：https://x.com/sayhanawork

■YouTube動画配信の告知

本商品の詳細および製品情報については、「真理果」が2026年2月4日（水）22:00より動画配信にてお届けする予定です。配信終了後は、アーカイブでご視聴いただけます。

YouTubeチャンネル：

真理果Marika YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@MarikaVtuber



■関係者について

『真理果Marika』

台湾を拠点に、個人で活動しているVTuber。明るく親しみやすいトークと、日常に寄り添う配信スタイルで人気を集めており、テンポの良いショート動画でも知られている。現在のチャンネル登録者数は30万人を超え、雑談配信をはじめ、企画配信、お絵描き配信、ゲーム実況など、幅広いコンテンツを展開しています。

『IP mixer』 https://ip-mixer.com/jp

マイクロアドの子会社であるIPmixerは、IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IPmixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて、IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。

『販売ブランド SPcollect』 https://www.sp-collect-jp.shop/

SPcollectはIP mixerが運営する、IPとのコラボレーション企画を専門に手掛ける販売ブランドです。豊富な経験を持つグローバルなクリエイティブチームによって、さまざまな企画提案を行い、世界中のファンに驚きと感動を届けています。

IP mixerは今後も、世界中の消費者に向けて、国内外の人気IPを用いた商品や店舗などとのタイアップ企画・販売・運営を、継続的に展開してまいります。

■関連リンク

・知的財産（IP）を活用した商品の企画販売事業を専門とする子会社 「株式会社IP mixer」設立に関するお知らせ

https://www.microad.co.jp/news/detail/2452/



・子会社IP mixer、1ヶ月で3,300個完売実績の「人気料理家KAZU監修・日本製鉄鍋」を台湾・香港で再販決定！ ～ 海外インフルエンサーとの連携による、日本の老舗製造メーカーの海外進出支援が好調 ～

https://www.microad.co.jp/news/detail/2969/



・子会社IP mixer、ホロライブEnglish所属VTuberとのコラボレーションフレグランスミストシリーズ「MEMORIES」の発売を決定！ ～ 2026年1月20日より、 1ヶ月の期間限定で受注販売 ～

https://www.microad.co.jp/news/detail/2942/

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社IP mixer 概要

社名 株式会社IP mixer

代表者 代表取締役社長：丸木 勇人

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 日本国内・海外のIPを用いた商品企画及び販売／商品販売ブランド「SPcollect」の運営

URL https://ip-mixer.com/jp