オーガニック経由の不正CV率は広告経由の約4.5倍。「Spider AF アドフラウド対策」がGA4連携機能の無料キャンペーン開始

株式会社Spider Labs

株式会社Spider Labs（本社：東京都港区、代表取締役：大月 聡子、以下「Spider Labs」）は、アドフラウド対策ツール「Spider AF アドフラウド対策」において、Googleアナリティクス4（GA4）連携機能を対象とした2月分利用料無料キャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンは、広告流入に加え、自然検索やダイレクト流入といったオーガニック経路に混入する不正トラフィックを可視化することで、AI・自動化が進むマーケティング環境において、日々の施策判断を支えるデータの信頼性を守ることを目的としています。

背景｜「広告は問題ないのに成果がズレる」その原因はオーガニック不正

詳細はこちら :https://jp.spideraf.com/ga4-integration?_hsenc=p2ANqtz-_ZNVWv0C2J9lifQJfHN4ciSx2fPGnblu0tJV78ZvlRt9IXRhpoR4Emtex9zTXVlRIcwNuF#pricing?utm_source=PR&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=Jan%20PR

広告不正（アドフラウド）対策は、プラットフォームやツールの進化により一定の成果を上げてきました。一方で、オーガニック流入については「広告ではない＝安全」という前提で扱われ、不正が見過ごされやすい状況が続いています。

Spider Labsが実施した2025年の独自調査では、次の結果が明らかになりました。

- 広告経由の不正CV率：0.91%- オーガニック経由の不正CV率：4.06%

オーガニック経由の不正CV率は、広告経由の約4.5倍にのぼり、不正は広告費の搾取から、マーケティングデータや判断を歪める行為へと広がっている可能性を示しています。

Web担当者が陥りがちな落とし穴｜不正は「施策判断」を狂わせる

株式会社Spider Labs「AI時代のアドフラウド調査レポート」より

オーガニック経由の不正トラフィックは、直接的な広告費の損失を伴わないため見逃されがちですが、以下のような影響を企業にもたらします。

- 不正リードの発生による営業工数の浪費- KPI・CVR・CPAといった指標の歪み- 本来評価すべき施策・チャネルの見誤り

これらはAI・自動化が進む現在、マーケティングの意思決定精度そのものを脅かす課題です。

「マーケティングセキュリティスイート」という考え方

Spider Labsでは、広告不正対策にとどまらず、マーケティング活動全体を横断して不正や歪みを防ぐ「マーケティングセキュリティスイート」という考え方を提唱しています。

これは、広告・オーガニックを問わず、トラフィック、リード、データを同一基準で捉え、不正やノイズから判断基盤を守るための仕組みです。

「Spider AF アドフラウド対策」は、このマーケティングセキュリティスイートを構成する中核プロダクトとして、広告・オーガニックを横断したトラフィックの健全性を担保します。

GA4の数字を“そのまま信じない”ために｜Spider AF × GA4連携でできること

「Spider AF アドフラウド対策」のGA4連携機能では、Spider AFが判定したトラフィックの正常／不正情報を、GA4上に「safivt＝0（正常）／1（不正）」として付与します。

これにより、GA4の探索・レポート機能を用いて、正常ユーザーと不正ユーザーの明確な切り分け、広告・オーガニックを横断した不正比率の可視化、正常データのみを用いた施策評価が可能になります。

広告だけでなくオーガニックも含めて同一基準で評価することで、マーケティング全体を“守りながら成長させる”判断基盤の構築を支援します。

キャンペーン概要｜GA4連携機能 2月分無料

対象サービス：Spider AF アドフラウド対策

対象者：Spider AF アドフラウド対策をご利用中の企業

対象機能：GA4連携機能

内容：2月分の利用料が無料

期間：2026年2月1日～2月28日

料金：3月利用分より 月額14,500円（税別）

※2月のみの利用も可能。3月以降は自動更新となります。

※契約期間はSpider AF アドフラウド対策に準じます。

株式会社Spider Labsについて

詳細はこちら :https://jp.spideraf.com/ga4-integration?_hsenc=p2ANqtz-_ZNVWv0C2J9lifQJfHN4ciSx2fPGnblu0tJV78ZvlRt9IXRhpoR4Emtex9zTXVlRIcwNuF#pricing?utm_source=PR&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=Jan%20PR

社名：株式会社Spider Labs

本社所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル4階

代表取締役：大月 聡子

事業内容：アドフラウドツールSpider AFの企画・開発・運営・データサイエンスコンサルティング

転売・不正リード・アフィリエイト等マーケティングセキュリティソリューション提供

設立：2011年4月

ウェブサイト：https://jp.spideraf.com/