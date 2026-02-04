桜を見ながら、桜を味わう。三浦半島の河津桜をイメージした「MIURA SAKURA ALE」新発売

株式会社クラフトガレージ

MIURA SAKURA ALEとは？

「三浦半島の魅力を伝えるクラフトビール」を造るMiura brewery が、２月4日、「MIURA SAKURA ALE」をリリースしました。桜の葉と花の塩漬けを使用したこのビールは、開業当初から醸造を続けている季節限定ビール。今年で3回目のリリースとなる、春を告げる人気銘柄です。

三浦半島で「桜」と言えば、まず名前が挙がるのが河津桜。京急線・三浦海岸駅から線路沿い1キロにわたり、約1,000本の河津桜が植えられており、電車を降りた瞬間から、やわらかなピンク色の景色が広がります。

キリッと冷えた空気の中、華やかに、そして力強く咲く河津桜。足元には菜の花が咲き誇り、春の色彩が重なり合います。この一足早い春の競演を求めて、毎年開催される「三浦海岸桜まつり」には、多くの人々が訪れるのです。

小松ヶ池公園の桜

そして近年、この「三浦海岸桜まつり」の風景に欠かせない存在になりつつあるのが、「MIURA SAKURA ALE」。満開の河津桜の下、ビールを片手にゆっくりと歩きながら春を味わう--そんな楽しみ方が、訪れる人々の間で広がっているのです。

塩漬けの桜の葉と花を漬け込んだ、春の味わい

桜が描かれたピンク色のラベル。MIURA SAKURA ALEはその名前とラベルの通り、桜を使用したビールです。

塩漬けの桜の葉と花を漬け込むことにより、日本人が感じる「春のイメージ」を表現。口に含んだ瞬間に、桜の香りがふわりと広がります。

桜の存在感はありつつも、爽やかでドリンカブル。世界トップクラスの醸造所を目指し、惜しみなく手間暇をかけて一切妥協しないビールを造ることをモットーとしているMiura breweryだからこその1本です。バランスの取れた美しい味わいは世界でも評価され、Japan Great Beer Awards 2024では銀賞を受賞しています。

春とペアリングして楽しむ

今しか飲めない春限定ビールMIURA SAKURA ALE。優しく心ほどけるその味わいは、春の景色によく似合います。

お料理との相性もいいですが、このビールのオススメペアリングは、お花見や、春の空。春特有の風のにおい、やわらかな光を含んだ空の色、そして咲き誇る花々……それらと一緒に味わうことで、このビールはより一層輝きを増すのです。

寒い日々が終わり、ゆっくり空気がほどけ始めるこれからの季節。ぜひ「MIURA SAKURA ALE」と共に、春の訪れを楽しんでいただければと思います。

【商品概要】

商品名：MIURA SAKURA ALE

パッケージ：350 ml缶

アルコール度数：6.0％

発売日：令和８年２月4日

購入できる場所：

MIURA brewery 主な販売店は以下リンクにて

https://miura-brewery.com/beers/#wholesale

オンラインショップ

https://miurabrewery.base.shop/

業務店様用サイト：

https://miurabrewery.bestbeerjapan.com/

MIURA brewery（三浦ブルワリー）２階にある宿泊施設「Tap Inn MIURA」では、三浦海岸桜まつりの期間中、客室内に設置されたフリータップにMIURA SAKURA ALEがつながります。

お花見のあとは部屋に戻り、ゆっくりたっぷりと桜のビールで身体を満たす。この季節、この場所ならではの贅沢な体験ができます。

【施設概要】

名称：MIURA brewery（三浦ブルワリー）/ Tap Inn MIURA（タップイン三浦）

所在地：神奈川県三浦市三崎1-10-12

email：info@craftgarage.one

タップルーム営業時間：土日祝：13:00－18:00

運営：株式会社クラフトガレージ（代表取締役 小松 哲也）

TAP INN MIURA 外観施設内タップルーム客室：スタンダードツイン

【第22回三浦海岸桜まつり】

令和8年2月5日(木)～3月3日（火）開催

京急線の三浦海岸駅から小松ヶ池公園沿いに植えられた河津桜を楽しむことができます。期間中、三浦海岸駅前にはテント村や屋台が出現。もちろん、三浦海岸駅と三崎口駅の駅前でMIURA SAKURA ALEが購入できます。MIURA SAKURA ALE片手に、ちょっと早い春を感じてみませんか？