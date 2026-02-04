水中スマホ撮影を革新する「DIVEVOLK SeaLink」、世界最大級ダイビング展示会「boot Düsseldorf 2026」でイノベーションアワード受賞

Divevolk Intelligent Technology Co., Ltd.

【ドイツ・デュッセルドルフ】Divevolk(https://www.divevolkdiving.com/ja-jp) Intelligent Technology Co., Ltd.（本社：中国・広東省珠海市）は、同社の水中スマートフォン通信デバイス「SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter」が、世界最大級のダイビング展示会「boot Düsseldorf 2026」にて「boot dive award 2026 イノベーション部門」を受賞したことを発表しました。本アワードは、ダイビングの未来を形づくる革新的な技術や取り組みを表彰するもので、SeaLinkはダイバーにとって使いやすく、かつ拡張性の高い形で水中にリアルタイム通信を実現した点が高く評価されました。

スマートフォンを、水中で“つながる”デバイスへ

陸上においてスマートフォンは、高性能なカメラに加え、膨大なアプリのエコシステムと常時接続性を兼ね備えた強力なプラットフォームです。しかし水中では、これまで「操作性」と「通信性」という2つの大きな壁によって、そのエコシステムを十分に活用することができませんでした。

DIVEVOLK(https://www.divevolkdiving.com/ja-jp)はこれまで一貫して、「水中でスマートフォンを使える世界」の実現に取り組んできました。独自技術「SeaTouch」により、水中でもスマートフォンのフルタッチ操作を可能にしています。さらに、水中におけるリアルタイム通信とデータ連携という次なるステージに挑戦する中で開発されたのが、SeaLinkです。

SeaLinkの登場により、これまで高額な放送・業務用システムに限られていた水中映像のライブ配信やビデオ通話、水中と陸上のチーム間でのリアルタイムな連携が、より多くのダイバーや現場チームにとって身近なものになります。

boot dive awardについて

「boot dive award(https://www.boot.com/)」は、2023年に世界最大級のダイビング展示会「boot Düsseldorf」にて創設された、国際的なダイビング業界の発展に顕著な貢献を果たした個人・製品・取り組みを表彰するアワードです。表彰部門は、「Personality」「Product」「Innovation」「Destination」「Climate」の5部門で構成されており、一般投票と専門家による審査を組み合わせた選考プロセスを採用しています。なお、本アワードは「boot Düsseldorf 2026」において、BAUER Kompressorenのサポートのもと実施されました。

「boot dive award 2026」の主な受賞者は以下の通りです。

Innovation部門：DIVEVOLK「SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter」

Climate部門：Hannes Jaenicke

Destination部門：French Polynesia（フランス領ポリネシア）

Product部門：Garmin「Descent S1」

Personality部門：Antonio Cressi

実績ある革新の積み重ねが生む、次のスタンダード

今回の受賞は、DIVEVOLK(https://www.divevolkdiving.com/ja-jp)が過去に、水中でのタッチスクリーン操作を可能にするスマートフォン用防水ハウジングで「boot Dive Awards」イノベーション部門を受賞していることに続くものです。こうした評価は、水中テクノロジーをよりオープンで使いやすく、コミュニティ主導のものへと進化させるという、同社の長期的な取り組みを裏付けています。

DIVEVOLKについて

DIVEVOLKは、ダイバーを第一に考えた水中スマートフォンシステムの開発を手がけるテクノロジーカンパニーです。フルタッチスクリーン操作を可能にする独自技術と、通信・映像分野に広がるエコシステムを組み合わせることで、クリエイターやインストラクター、探検家、研究者など、水中で活動する多様なユーザーの可能性を広げています。

製品情報・お問い合わせ

製品詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト： https://www.divevolkdiving.com/ja-jp

お問い合わせ： Collaboration@divevolk.com