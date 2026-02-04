ドラムパフォーマンス集団「鼓和-CORE-」結成20周年記念公演「DRUMMER′S HIGH」開催のお知らせ

株式会社UNISON COMPANY

マーチングドラムを主な表現手段とするドラムパフォーマンス集団「鼓和-CORE-」（本拠地：神奈川県横浜市）は、結成20周年を記念した特別公演「DRUMMER'S HIGH」を大阪・神奈川で開催します。

本公演では、ドラムパフォーミングアーツのもつ“躍動感” “視覚的迫力” “共鳴による一体感”を最大限に生かした、“ドラム×テクノロジー”の公演です。また、20周年という節目を“到達点”ではなく“出発点”と捉え、持続的な文化活動を展開していくことを目指します。

＜20周年公演の見どころ＞

・楽曲の再構成：これまでの演目を20周年記念公演の構成に合わせて“再構築”で再演。

・周年新作：「LED×映像×照明」を駆使した演目、20周年記念曲、迫力あるオリジナル和曲を初披露。

・会場が１つに：リズムが"身体に入る"体験を会場全体で共有。

・映像演出に堤幸彦監督：本公演で披露する一部の曲の映像演出を映画監督・演出家の堤幸彦監督が担当。

＜公演概要＞

公演名：鼓和-CORE-結成20周年記念公演「DRUMMER'S HIGH」

主催：株式会社UNISON COMPANY

大阪公演

日時：2026年5月9日（土）

昼公演 13:00開演／夜公演 17:30開演

会場：豊中市立文化芸術センター 中ホール

後援：豊中市教育委員会

神奈川公演

日時：2026年7月4日（土）17:00開演

会場：神奈川県立青少年センター 紅葉坂ホール

後援：神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、FMヨコハマ

公演ページURL：https://core-percussion.com/?page_id=2718

＜企画背景・開催意義＞

本公演は、単なる周年イベントではなく、以下の意義を持つ事業です。

・芸術文化の継承と発展： 鑑賞機会、参加機会、教育活動を通じた、次世代への文化的資産の継承。

・担い手・鑑賞者の育成： 文化芸術の創造者・受信者の育成。

・創造・発信・国際交流： 文化芸術の創造と国際的な発信。

・地域還元と交流： 地域の文化的活性化への貢献。

私たちはこれまで様々な活動を通じて上質な文化芸術を届けるとともに、次代を担う子どもたちが音楽芸術に触れ、創造する機会を提供してきました。学校公演はのべ100校以上で実施し、のべ50,000人以上の子どもたちが参加し、芸術文化を通じた社会・教育活動を図っています。

＜クラウドファンディング実施について＞

20周年という節目を“到達点”ではなく“出発点”と捉え、クラウドファンディングによる新たな挑戦を行います。ステージの成功だけでなく、「子どもたちが上質な文化芸術に触れること」「地域の文化活動を持続させること」を目指し、オンライン上で広く共感の輪を募るプロジェクトです。

本プロジェクトでは、目標金額270万円を掲げ、2026年2月2日から3月18日まで支援を受け付けます。支援の方法としては、少額から参加できる「シンプル応援」プランから、公演チケットやリハーサル見学付きの体験型リターン、記念グッズやお名前掲載など、それぞれの形で「鼓和-CORE-」の次の20年を支えていただける多様なメニューをご用意しています。公演と連動した取り組みとして、プロジェクトの経過や、支援によって生まれる新たな活動も順次発信していく予定です。

メディアの皆さまにおかれましては、公演情報とあわせて、このクラウドファンディングを通じて目指す“次の20年”のビジョンについてもご注目いただければ幸いです。

＜団体概要＞

「鼓和-CORE-」はマーチングドラムを主な表現手段とした日本初のドラムパフォーマンス集団として、2006年に神奈川県横浜市で結成しました。

2011年からプログループとしての活動をスタートさせ、各種イベントや企業のセレモニー、学校公演やメディア出演など全国各地で公演を行っています。近年では「米津玄師」「葉加瀬太郎」などメジャーアーティストのLIVEシーンや、日本テレビ「24時間TV」にも出演を果たしており、固定概念にとらわれない様々なパフォーマンスを創出しています。