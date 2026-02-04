【2/4より】「助成金活用診断」をリニューアルします！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「自社で使える助成金、何かないかな…」

そう思って調べ始めても、

・情報が多すぎて追いきれない

・公募が突然始まり、突然終わってしまう

・結局どれが自社に合うのかわからない

そんな声が、最近ますます増えています。

そこで助成金なうでは、貴社に合う制度がすぐに見つかる「助成金活用診断」を提供しています。

そしてこの度、より使いやすく・より分かりやすく改訂しました。

興味のあるキーワードと企業情報を入力するだけで、登録13万件超の制度データから貴社に活用できる助成金・補助金をご案内します。

【たとえばこんな助成金・補助金があります】

・生産性向上につながる設備投資に最大8000万円の補助金

・省エネ設備の導入に使える最大1億円の補助金

・新規事業に役立つ最大2500万円の補助金

・ソフトウェアが対象の最大450万円の補助金

・1人あたり60万円の人材雇用の助成金 など

〇助成金活用診断はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/index.php?action_static=shindan

---------------

◆でも本当に大変なのは「見つけた後」です。

制度は見つかっても、

・申請できるか判断が難しい

・対象要件が複雑

・申請スケジュール管理が大変

・毎回制度を探す時間がない

結局、「情報を得ても活用できない」企業が多いのが現実です。

そこでおすすめなのが「助成金・補助金情報の定期提供サービス」です。

助成金なうでは、診断で終わらず、貴社に使える制度を定期的にお届けするプランをご用意しています。

---------------

◆コンシェルジュサービス

貴社の状況に合わせて、

・申請できる助成金・補助金を定期提案

・活用の優先順位整理

・申請手続きまで伴走支援

「助成金・補助金を確実に取りに行きたい企業様」に最適です。

〇貴社が使える助成金・補助金を定期案内＆申請支援【コンシェルジュサービス申請し放題プラン】

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/shihodaiplan.php

〇貴社顧客に刺さる助成金・補助金情報とは？【コンシェルジュサービス商材拡販プラン】

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan.php

---------------

◆コンテンツプラン（情報提供特化）

“最新・本当に使える助成金・補助金情報”をタイムリーに届ける、集客コンテンツ。

ユーザーの「今知りたい」を正確に捉え、アクセス・会員登録・問い合わせを生む強力な導線をつくります。

〇コンテンツプランの詳細はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/articlewritingplan.php

---------------

助成金・補助金は「探す」から「戦略的に受け取る」へ！

活用診断を入口に、次は“貴社専用の助成金・補助金提案”を自動化しませんか？

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com