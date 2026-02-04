学生の旅行を応援！　COMORIVERにて期間限定の「学割」宿泊プランを販売

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する宿泊施設「COMORIVER」（埼玉県比企郡ときがわ町、以下 コモリバ）は、学生の方にお得にご利用いただける「学割」宿泊プランを2026年2月1日から3月31日までの平日限定で提供します。

学割プランの対象になっているキャビンタイプのお部屋はトイレやシャワー、キッチンを備え、お部屋の前のプライベートデッキにはBBQグリルも完備しています。もちろん暖房も完備で室内ではあたたかく過ごすことができます。この時期は空気が澄んでいるので、お天気が良ければ夜には満点の星空が楽しめます。オプションとして追加可能な「焚き火」や「アウトドアサウナ」などのアクティビティも活用して、ときがわ町の自然を満喫してください。

＜COMORIVERの「学割」宿泊プラン＞

部屋タイプ：キャビン、コネクティングキャビン

定員：キャビン2名～3名、コネクティングキャビン4名～6名

内容：1泊2食付き

料金：税込12,000円/1人

対象：学生のみでのご利用

期間：2026年2月1日から3月31日までの平日限定

※チェックイン時に学生証を確認させていただきます。ご宿泊者全員が学生ではない場合は、通常料金でのご案内となります。

※18歳未満の方のみでのご宿泊には、保護者の同意書が必要になります。ご不明点については事前にホームページ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■COMORIVER

美しい都幾川の清流沿いに位置する全12室のアウトドアリゾート。「しぜんたいのひととき」をコンセプトにグランピング・BBQ・アウトドアサウナなど様々なアクティビティを提供しています。

https://comoriver.com/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/