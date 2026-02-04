JR西日本 × Loohcs志塾 ×異端児 共同開催高校生が大阪駅の未来を描く「大阪駅 まちづくり探究コンテスト」2月15日開催

Loohcs株式会社

Loohcs志塾は、2026年2月15日（日）に高校生を対象する体験型探究イベント「大阪駅 まちづくり探究コンテスト」を大阪駅周辺にて共同開催いたします。

本イベントは、大阪駅周辺を実際に探索しながら課題を発見し、より快適で魅力あるまちづくりのアイデアを高校生の視点で提案する1日完結型プログラムです。

本取り組みは、JR西日本が推進する大阪駅エリアのまちづくりと、Loohcs志塾が持つ探究学習・総合型選抜支援の教育ノウハウを融合させた産学連携型プログラムです。実社会のフィールドを活用しながら、高校生の課題発見力・思考力・表現力を育成することを目的としています。

本コンテストのテーマは「こんな大阪駅ならもっと楽しく、使いたくなる！」。参加者は大阪駅周辺の商業施設などでフィールドワークを実施し、現地で得た気付きや違和感をもとに課題設定を行い、解決策を企画・提案します。

当日は、JR西日本によるまちづくりの取り組み紹介に加え、Loohcs志塾による探究設計に基づいたワークショップを実施。調査・分析・資料作成・最終プレゼンテーションまでを一貫して体験できる構成となっています。

参加者には活動証明書を発行し、優秀者には今後開催予定のJR西日本探究プログラムへの優待特典が付与されます。また、本イベントでの成果は総合型選抜入試や探究活動実績としての活用も想定した実践型プログラム設計となっています。

これまでにも、ルクア大阪でのイベント企画や次世代新幹線構想検討など、実社会と連動した探究活動を展開しており、参加者から高い評価を得ています。

大阪駅の未来をつくる主役は、次世代の若者たちです。

本イベントを通じて、高校生の挑戦がまちの未来を動かします。

■イベント概要

イベント名：大阪駅 まちづくり探究コンテスト

開催日：2026年2月15日（日）10:00～17:00

会場：大阪駅周辺

対象：高校生

主催：JR西日本

共同開催／教育監修：Loohcs志塾

内容

・大阪駅エリア フィールドワーク

・探究型ワークショップ

・企画提案資料作成

・最終プレゼンテーション・審査会

申込方法

専用申込フォームより受付

下記のQRコードの読みとり、もしくはURLから

URL：https://forms.office.com/r/K39CHsWZMb

■ 実施団体

QRコードは、デンソーウェーブの登録商標です。西日本旅客鉄道株式会社

会社名： 西日本旅客鉄道株式会社

所在地： 大阪市北区芝田二丁目4番24号

設立： 1987年4月

資本金： 226,138百万円

代表： 代表取締役社長 倉坂昇治

事業： モビリティ業／流通業／不動産業／旅行・地域ソリューション業／その他

ルークス志塾

日本全国に30校舎以上を展開し15年以上もの間、総合型選抜（AO入試）を専門に東京大学や慶應・早稲田をはじめ多くの難関大学へ合格者を輩出。

今年（2026年度入試において）早慶上智・関関同立への通過率は、96％を達成！！

関西では、大阪上本町・大阪梅田・兵庫西宮・京都校舎など2府1県に4校舎を展開し京阪神などの難関国立大学をはじめ関関同立へ毎年多くの合格者を輩出。

探究活動支援 異端児（ITANZI）

いままでの探究活動を一歩先の入試で使えるレベルにすることをモットに大阪府立高校や私立高校向けに探究活動プログラムを提供。

ルークス志塾の京都校舎長、関西エリアマネージャーを最短で駆け上がっていくなかで生徒からのもっとはやく探究活動に力を入れてくればよかったという声を少しでもなくしたいと探究活動活動支援に特化した事業を立命館大学在籍中に起業。