石巻南浜復興祈念公園周辺で来訪者想定の避難訓練開催

公益社団法人3.11メモリアルネットワーク

かどのわき町内会、石巻南浜津波復興祈念公園参加型運営協議会、公益社団法人3.11メモリアルネットワークにて毎年開催しております「来訪者避難訓練」を、本年も2月11日に石巻南浜津波復興祈念公園および周辺地区において共催します。

2025年度の「来訪者避難訓練」では、高台の中学校避難所への避難経路や備蓄を確認させていただき、来訪者避難の課題や改善点を確認する機会となりました。

2025年はカムチャツカ半島地震による津波警報や、青森沖地震による津波注意報、初めての後発地震注意情報などにより、日和山での車渋滞、緊急避難場所での暑さ寒さへの対策、避難所運営の事前訓練や来訪者の受入の難しさなどの多くの課題が顕在化していることから、本年は、周辺の学校からのご参加もいただき、地域コミュニティ全体での主体的な避難所運営も見据えた訓練を予定しております。

2025年2月来訪者避難訓練、高台の中学校での備蓄確認、2025年7月カムチャツカ半島地震での高台渋滞

日本海溝・千島海溝地震、原子力災害などへの対応が迫られている中、それぞれの立場で当事者意識を持って参画・助言をいただくことで、来訪者・利用者の安全確保に資する機会とします。

（参考記事URL：2月11日来訪訪者避難訓練(https://311support.com/2%e6%9c%8811%e6%97%a5%e3%80%80%e6%9d%a5%e8%a8%aa%e8%80%85%e9%81%bf%e9%9b%a3%e8%a8%93%e7%b7%b4)）

石巻南浜津波復興祈念公園 来訪者避難訓練 実施要項

１．開催概要

日時：2026年2月11日（水・祝） 13:00～16:45

場所：石巻南浜津波復興祈念公園 及び周辺地区

共催：かどのわき町内会 石巻南浜津波復興祈念公園参加型運営協議会

公益社団法人3.11メモリアルネットワーク

２．開催の目的

「来訪者の安全」を基本方針として掲げる石巻南浜津波復興祈念公園周辺での「来訪者避難訓練」は、2020年より毎年2月11日に実施し、多くの行政機関や団体のご助力を賜り、課題や改善点を確認し、防災・減災の取組へと反映するために開催しています。

2026年も、様々な規模の災害が想定される中で、来訪者を誘導する避難訓練を実施予定です。

昨年はカムチャツカ半島地震による津波警報や、青森沖地震による津波注意報、初めての後発地震注意情報などにより、避難の初動や緊急避難場所での暑さ寒さへの対策、指定避難所の運営主体など、様々な課題が確認されました。

甚大な被害が予測される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、そして原子力災害などへの対応が迫られている中、被災地域の祈念公園周辺施設や地域団体、学校等においても、それぞれの立場で当事者意識を持って参画・助言をいただくことで、来訪者・利用者の安全につなげる機会とします。

３．当日の流れ（予定）

12:30 参加者受付

13:00～13:45 オリエンテーション、前回ふりかえり（門脇東復興公営住宅集会所）

13:45～14:20 グループごとにスタート地点へ移動し、各地点で来訪者を想定した避難訓練実施

14:30～15:30 各グループの桜坂高校避難到着後、桜坂高校生らと避難所受入れ、備蓄庫等の見学

15:30～15:50 桜坂高校から門脇東復興住宅へ移動、トイレ休憩

15:50～16:45 ふりかえり会・意見交換会（門脇東復興住宅集会所）

16:45頃 訓練終了、挨拶

実践的な学びを得る避難訓練とするため、オリエンテーションと振り返りも重要な時間と位置付けております。発災15年の前に、未来の命を守る取り組みの一つとしてご取材いただければ幸いです。