導入実証サポート「ロボット活用の現地見学会」を開催します

神奈川県

神奈川県のロボット実装促進センターでは、施設の人手不足の課題の解決、業務効率化や生産性向上に向け、生活支援ロボットの導入実証に取り組む神奈川県内の施設及びロボット企業を採択し、現在、各施設においてロボットの導入実証に取り組んでいるところです。

このたび、採択した施設におけるロボットの活用状況をご紹介する「現地見学会」を開催いたします。 施設が抱える課題に対するロボット導入やデジタル化による解決にご関心のある方は、是非ご参加ください。

１ 実施概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1442_1_887bdda42bc78ecded09139a10a36eb8.jpg?v=202602041021 ]

▼参加申込サイト：

１.サープラ横浜あそびタウン（娯楽施設）、２.Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu（等々力陸上競技場）の施設見学会はこちらから↓

https://forms.office.com/r/ucJSR9pwQq

３.児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援窓口Thank you 、４.相模原協同病院の施設見学会はこちらから↓

https://forms.office.com/r/YRwmGgpLn5

※外部のウェブサイト（ロボット実装促進センター受託事業者：TIS株式会社が管理する外部ウェブサイト）に移動します。よろしければ上記をクリックしてください。

【参考 ロボット実装促進センターの概要】

搬送ロボット「PUDU T300」アバター型対話AI 案内ロボット「Linka」協働運搬ロボット「サウザースタンダード」鳥飛来防止装置「ZERO Falcon」移動型案内ロボット「cinnamon Guide」清掃ロボット「ONE S55」搬送ロボット「CarryBot3」送ロボット「LuckiBot Pro Autodoor」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1442_2_568d50f115cd2c1e015ff249347871c0.jpg?v=202602041021 ]

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部産業振興課

課長 高橋 電話 045-210-5630

さがみロボット産業特区グループ 渡邉 電話 045-210-5650