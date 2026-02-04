東京都美術館にて開催中の「東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」に、インヴェンティットの「ART PASS」が採用されました

インヴェンティット株式会社

2026年1月27日（火）より、東京都美術館にて「東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」が開催されています。本展は、スウェーデン国立美術館の全面協力のもと、19世紀末から20世紀初頭にかけてのスウェーデン美術黄金期を紹介する日本初の大規模展です。

こちらのチケット販売に、インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が企画・開発・販売する美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS（アートパス）」が導入されています。

＜展覧会紹介＞

ヨーロッパ北部、スカンディナヴィア半島に位置する国スウェーデン。

本展は近年世界的に注目を集める、スウェーデン美術黄金期の絵画を本格的に紹介する展覧会です。

スウェーデンでは、若い世代の芸術家たちが1880年頃からフランスで学び始め、人間や自然をありのままに表現するレアリスムに傾倒しました。彼らはやがて故郷へ帰ると、自国のアイデンティティを示すべくスウェーデンらしい芸術の創造をめざし、自然や身近な人々、あるいは日常にひそむ輝きを、親密で情緒あふれる表現で描き出しました。

本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデンで生み出された魅力的な絵画をとおして、自然と共に豊かに生きる北欧ならではの感性に迫ります。

本展は日本・スウェーデン文化科学交流年2026 ／ The Swedish Embassy Year of Cultural and Scientific Cooperation in Japan 2026の事業です。

●展覧会のみどころ１．100%スウェーデン！

展示作品はすべてスウェーデン人作家によるもの。スウェーデンならではの厳しくも豊かな自然や、日常へのあたたかなまなざしが作品に表現されています。「自然」「光」「日常のかがやき」をキーワードに、現代のスウェーデンを象徴するウェルビーイングな暮らしのルーツを作品の中に感じることができるでしょう。

２．新たな表現を切り拓いた芸術家たちのまなざし

19世紀後半、自国スウェーデンのアイデンティティを示す画題と、その表現にふさわしい方法を模索したスウェーデンの画家たち。彼らはフランスで学んだレアリスムや自然主義から離れ、自身の感情や叙情的な雰囲気を重視した、独自の表現方法を築き上げました。本展ではスウェーデン美術の黄金期とされる1880年代から1915年にかけての作品を中心にご紹介します。

３．近年世界的に注目を集める、スウェーデン絵画に特化した展覧会

近年、スウェーデン国外でもフランスやアメリカで大規模な展覧会が開催され、世界的に注目を集めるスウェーデン絵画。本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、80点の作品で19世紀末のスウェーデン美術黄金期への軌跡をたどる日本初の展覧会です。スウェーデンの国民的画家カール・ラーション、劇作家としても知られるアウグスト・ストリンドバリなど、今世界で注目される作家の作品が含まれます。

●開催概要

展覧会名：東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

公式サイト：https://swedishpainting2026.jp

会場：東京都美術館（東京都台東区上野公園8-36）

会期：2026年1月27日（火）～4月12日（日）

開室時間：9:30～17:30 ※金曜は20:00まで ※入室は閉室の30分前まで

休室日：月曜日、2月24日（火） ※ただし2月23日（月・祝）は開室

主催：東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、東京新聞

協賛：DNP大日本印刷

後援：スウェーデン大使館

特別協力：スウェーデン国立美術館

協力：全日本空輸、ルフトハンザ カーゴ AG

企画協力：S2

＜チケット情報＞

チケットは「ART PASS」よりご確認・お買い求めください。

チケットご購入はこちら :https://art-ap.passes.jp/user/e/swedishpainting2026-tokyo/?utm_source=email&utm_medium=magazine-member&utm_campaign=202511_swedishpainting2026-tokyo-2＜「ARTPASS」の特徴＞

「ART PASS」は、美術館・展覧会に特化したチケット販売サービスです。

展覧会主催者様や美術館様、博物館様、その他関係者の皆さまの多様なニーズに対応できるよう設計されており、

- 時間指定チケットの販売- 予約日時の変更- 多言語対応- グッズ付きチケットの販売- メルマガ配信によるマーケティング施策

など、施設運営を支える機能を幅広く備えています。

インヴェンティットが培ってきたIoT・M2M・MDMの技術を活かし、システムを通じて利用者様の利便性向上を目指しながら、日々サービス改善に取り組んでまいります。

