蕎麦前ならぬ『饂飩前』！？饂飩前で酔い、おうどんでトトノウ「天然大海老天せいろ 自家製おうどん 饂飩前 白兎」２月11日にグランドオープン！

株式会社きらく

関西圏に飲食店を74店舗展開する株式会社きらく（本社：大阪府富田林市、代表：辻野 亨）は、なんばパークス６階レストランフロアに「天然大海老天せいろ 自家製おうどん 饂飩前 白兎」（以下、白兎）を2月11日（水）にグランドオープンいたします。

本店舗は、これまで大阪に３店舗展開してきた「天然大海老天丼 自家製おうどん 白狐」というブランドで培ってきた伝統的な自家製大阪うどんの技と味をベースに、今までの大阪うどんの概念を超えて新たに『饂飩前』というコンセプトを加えた進化形業態・姉妹ブランドとして、「白兎」を開発いたしました。

～饂飩前（うどん前）とは？～

江戸前蕎麦の「蕎麦前」から着想を得た「饂飩前」は、うどんを食べる前に、日本酒とアテ（小料理）をゆっくり楽しむ新しい所作。白兎では、全国から厳選した10種類以上のカップ酒と、恵比寿「創和堂」等を運営する酒井商会代表・酒井氏監修の一品料理をご用意。酒と肴の余韻を楽しみながら、〆には店主渾身の自家製うどんを。忙しい日常にひとときの“和の粋”を加える、新しい夜のうどん文化です。

二つの顔を持つ自家製の大阪うどん

大阪うどんとは、麺・出汁・具材のすべてが主役で、すべてが脇役。

三位一体の調和を大切にする伝統が息づきます。

白兎では、その大阪うどんを二種の自家製麺で提供：

白兎うどん（太麺）

九州産小麦をブレンド。もっちり柔らか、喉越しの良さが特長。

〈使用料理：かけうどん、ぶっかけうどん、カレーうどん等〉

白兎うどん

御影うどん（せいろうどん：細うどん）

黒胡麻など十種以上の雑穀を練り込んだ細打ち麺。御影石のような

見た目から命名。蕎麦風ですが、蕎麦粉不使用。

〈使用料理：天せいろ、丼とせいろ定食等〉

五感で味わう、白兎のこだわり

御影うどん- 厳選素材によるお出汁

国産の上ウルメ、上サバ、鰹厚削り節や、利尻昆布などの原材料を厳選してブレンド。鰹のイノシン酸、昆布のグルタミン酸の旨味を掛け合わせた黄金色の白だしが、白兎の深みのある『おつゆ』の源。

- 天然大海老や鯛竹輪、丹波あじわいどりなどの厳選食材

名物「天せいろ」や「天丼」に使用する天然大海老は、高級天ぷら屋でも使用される天然大海老を店内で殻剥きから調理し、丁寧に揚げ、海老本来の歯応えと甘みを引き出しています。他にも、鯛の旨味が詰まった鯛竹輪天や、ジューシーな丹波あじわいどりなど、厳選した食材のみを使用。

- こだわりの米と揚げ油

天丼・親子丼用の国産米は、季節ごとの最適品種を炊き分け。

また、天ぷら油には綿実油をブレンドし、軽やかな揚げ上がりに。

グランドメニュー例

天せいろ（上）単品 1,480円（税込1,628円）

御影せいろうどんと天然大海老天とあしらい4種の天ぷら5種のセット

鶏竹玉天うどん 単品 1,380円（税込1,518円）

丹波あじわいどりや鯛竹輪、半熟卵の天ぷらをのせたぶっかけのおうどん

ミックスカレーうどん 単品1,980円（税込2,178円）

天然大海老天などの天ぷらをはじめ、国産牛や卵黄を豪快にのせたボリューム満点のカレーうどん

饂飩前 一品メニュー例

饂飩前 カップ酒メニュー例

天せいろ（上）単品鶏竹玉天うどん 単品ミックスカレーうどん 単品手羽中のから揚げたこやきの揚げだし手仕込みカツとじ煮三重県森喜酒造 るみ子の酒新潟県青木酒造 雪男和歌山県名手酒造 黒牛

【店舗情報】

店舗名：天然大海老天せいろ 自家製おうどん 饂飩前 白兎

住所：大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０－７０ なんばパークス 6階

電話番号：06-6556-9080

営業時間：11:00 ～ 22:00