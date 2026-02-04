「足裏で味わう市松畳の贅沢。大人のための八ツ折下駄 Leggiero-然-」

株式会社わとみ

「和の伝統を大切に、伝統工芸の技が光る商品があなたの日常にぴったりと寄り添う」をコンセプトに和装履物を展開する株式会社わとみ（本社：愛媛県大洲市、代表取締役：齊藤若子）は、下駄本来の美しさと快適性を追求した大人のための八ツ折下駄「Leggiero-然-」を、応援購入サービス Makuake にて2026年2月6日（金）正午より先行販売いたします。本商品は、伝統的な下駄のフォルムを保ちながら、足裏になじむしなり設計と快適クッション、畳表のさらりとした肌触りで、長時間の歩行でも足への負担を軽減する新感覚のフットウェアです。

URL https://www.makuake.com/project/watomi17/

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：「足裏で味わう、市松畳の贅沢。大人のための八ツ折下駄 Leggiero-然-」

応援購入ページ： https://www.makuake.com/project/watomi17/

実施期間：2026年2月6日正午～2026年3月26日22：00

カテゴリー：ライフスタイル・ファッション

主催：株式会社わとみ

■ 「Leggiero-然-」とは

「Leggiero-然-」は、下駄の美しい佇まいを大切にしつつ、履き心地に革新をもたらすために生まれた八ツ折下駄です。下駄としての存在感を損なうことなく、「歩く」ことそのものを快適に感じられるよう設計されています。

■ 商品の特長

足の動きに寄り添う自然なしなり

一般的な下駄は硬く歩行時の衝撃がダイレクトに足裏へ伝わる傾向があります。「Leggiero-然-」は、八ツ折構造により足の動きに合わせてしなり、衝撃を逃がすことで長時間の歩行でも疲れにくい設計です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r4peQVOHug8 ]

畳表のさらりとした肌触り

足裏に触れる畳表は、通気性がよく蒸れにくい快適な素材を採用。素足でも快適で、日常生活の中でのストレスを軽減します。

快適クッションで衝撃吸収

足裏をやさしく受け止めるヘタリに強い「快適クッション」を採用。歩行時の衝撃を和らげ、下駄でありながら滑らかな歩行感を実現します。

伝統と現代の融合デザイン

和の伝統的な美しい佇まいはそのままに、モダンなライフスタイルにも馴染むデザインとして仕上げています。普段履きからお出かけまで、シーンを選ばず活躍します。

より詳しい商品情報については、下記よりご確認ください。

https://www.watomi.net/user_data/leggiero4

商品概要

【 商品名 】Leggiero-然-

【 カラー 】BLACK（ブラック）

BLUE（ブルー）

BEIGE（ベージュ）

【 適応サイズ 】Mサイズ：靴のサイズ22.5～24.5ｃｍ

Lサイズ：靴のサイズ24.0ｃｍ～26.0cm

LLサイズ：靴のサイズ25.5ｃｍ～27.5cm

【 原産地 】日本・愛媛県

【 価 格 】一般販売価格 24,000円（税込）

Makuake特別価格

極々早割32％OFF【2足】限定10名 32,640円（税込）

極早割30％OFF【2足】限定15名 33,600円（税込）

超々早割27％OFF【2足】限定20名 35,040円（税込）

極々早割32％OFF【1足】限定10名様 16,320円（税込）

極早割30％OFF【1足】限定15名様 16,800円（税込）

超々早割27％OFF【1足】限定20名様 17,520円（税込）

超早割25％OFF【1足】限定30名様 18,000円（税込）

早割20％OFF【1足】限定40名様 19,200円（税込）

■応援購入情報

先行販売開始日：2026年2月6日（金）正午～

販売プラットフォーム：Makuake

価格：応援購入価格（早割・期間限定あり）

お届け：2026年6月～順次発送（予定）

※詳細はMakuakeページにてご確認ください。

https://www.makuake.com/project/watomi17/

【 株式会社わとみ】

Official site：https://www.watomi.net/

和の伝統を大切に、伝統工芸の技が光る商品があなたの日常にぴったりと寄り添います。

下駄や草履との出会いが日本の伝統に触れていただくきっかけとなりますように。

木のぬくもりとともに、誰もが自然と笑顔になれるあたたかい商品をお届けいたします。

