インフルエンサーZ株式会社

インフルエンサーZ株式会社（本社：東京都、代表取締役：佐々木雄亮）は、地方創生領域における事業拡大およびAI・SNS人材事業（SNP：Social Network Professionals）の本格展開、ならびに採用体制強化を目的として、2026年2月4日（火）付で本社オフィスを下記住所へ移転いたしますので、お知らせいたします。

当社は、AI・SNSマーケティング支援を基盤に、近年では地方企業・自治体と連携した「地方創生×AI・SNS活用」モデルの構築を推進してまいりました。

特に、全国のクリエイター・AI・SNS人材をネットワーク化し、企業や自治体の課題解決に活用する「SNP（Social Network Professionals）」は、地域経済の活性化と人材流動性の向上を同時に実現する取り組みとして、事業の中核を担っております。

今回の本社移転は、こうした地方創生事業およびAI・SNS人材事業の拡大に伴い、事業推進・人材採用・パートナー連携を一層強化するための拠点整備を目的としたものです。

新オフィスでは、事業開発、コンサルティング、制作・運用体制を集約し、より高度かつ持続的な支援体制の構築を図ります。

また、本移転を契機に、地方創生・AI・SNS・インフルエンサー領域において次世代の事業を共に創る人材採用を本格的に強化してまいります。

新オフィスをハブとして、企業・自治体・クリエイターが共創するエコシステムの形成を加速させ、社会的価値と企業価値の双方の向上を目指してまいります。

今後も、成長フェーズにある企業として、事業拡大と組織基盤の強化を通じ、持続的な価値創出に取り組んでまいります。

⸻

■ 新本社所在地

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5丁目34－4 Jハウス

⸻

■ 会社概要

会社名：インフルエンサーZ株式会社

代表取締役：佐々木 雄亮

事業内容：

・AI・SNSマーケティング／DX支援

・SNS人材ネットワーク事業（SNP）

・地方創生／自治体向けSNSプロモーション

URL：https://www.influencer-z.com/