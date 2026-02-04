【鹿島アントラーズ戦当日は半額】おふろcafeかりんの湯の入館料が1,000円になる「ユニフォーム割」を実施。

ユニフォーム着用+公式LINE追加で２つの豪華特典

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）の運営するおふろcafeかりんの湯にて、2026年2月14日（土）に開催される鹿島アントラーズ vs 横浜Ｆ・マリノス戦、2026年2月21日（土）に開催される鹿島アントラーズ vs 柏レイソル戦に合わせ、試合当日限定の「ユニフォーム割」を実施します。

試合当日、いずれかの対戦チームのユニフォームを着用のうえご来館いただき、「おふろcafeかりんの湯」公式LINEを友だち追加された方を対象に、2つの特典をご用意しています。

特典１. フリータイム入館料を一律1,000円でご利用いただけます（※本人着用／お一人様1回限り）。

※参考：大人フリータイム入館料（土日祝・館内着付き・タオルなし）1,980円

特典２. 次回利用できる『農園リゾートTHE FARM 宿泊5,000円割引クーポン』を配布します。

「応援前のコンディショニング」「応援後のクールダウン」を、天然温泉＆サウナで叶える“スポーツ×ウェルネス”の試み。ホーム／アウェイの垣根を越え、スポーツマンシップに則った観戦文化の醸成を目指します。

キャンペーン詳細

■農園リゾートTHE FARM 公式HP

【2/14・2/21は鹿島アントラーズ戦】おふろcafeかりんの湯で「ユニフォーム割」を実施

https://www.thefarm.jp/topics/27556/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_1(https://www.thefarm.jp/topics/27556/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_1)

◼️おふろcafeかりんの湯公式HP

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_2(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_2)

公式LINEの友達追加はこちら：https://page.line.me/029vehjb?openQrModal=true&utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_4(https://page.line.me/029vehjb?openQrModal=true&utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_4)



名称：おふろcafe かりんの湯「ユニフォーム割」

実施期間：2026年2月14日（土）・2月21日（土） ※当日のみ有効

場所：おふろcafeかりんの湯 千葉県香取市西田部1309-29（農園リゾートTHE FARM園内）

利用条件１.：当日対戦チームのユニフォームを着用してご来館

（例：2/14の場合は、鹿島アントラーズ もしくは横浜F・マリノスのユニフォーム）

※公式・レプリカ問わず／サイズ・年式不問

利用条件２.：おふろcafeかりんの湯公式LINEを「友だち追加」



特典１.：フリータイム(大人1名)入館料 1,000円（税込）

※通常は入館料（大人・土日祝）1,980円(税込)

《フリータイムコース》

・館内着付き・タオルなし（飲食、レンタル品等は別料金）

・営業時間：10:00～24:00（最終入館時間は23:00 ※通常は21:30まで）

特典２.：次回使える『農園リゾートTHE FARM 宿泊5,000円割引クーポン』

配布場所：おふろcafeかりんの湯フロント

※クーポンの有効期限は1年間

※農園リゾートTHE FARM公式HPからの予約にて利用可能

注意点：・他割引、クーポンとの併用は不可。

・混雑状況により入場制限を行う場合があります。

・本企画は両クラブおよびリーグの公式タイアップではありません。

【おふろcafeかりんの湯】「ユニフォーム割」で”ととのう応援”を目指す

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある「おふろcafeかりんの湯」は、天然温泉とサウナ、食事を一度に楽しめる癒しの複合施設です。

サッカー観戦は、非日常の高揚感がある一方で、長時間の移動や緊張感などにより、心身の疲れを感じやすい体験でもあります。そこで当館では温浴施設として、観戦の前後に“ととのえる時間”を提供し、最後まで気持ちよく応援できる一日をサポートしたいと考えました。

また本企画は、ホーム・アウェイ双方のファンの皆さまを等しく歓迎し、誰もが安心して楽しめる観戦の雰囲気づくりにつなげていく取り組みです。

フリータイム制だから時間を気にせず、天然温泉とサウナでリフレッシュ

農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”地下1,500mから汲み上げた天然温泉24:00まで営業館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモック

当館は、地下1,500mから汲み上げ、41℃に整えた天然温泉と、4種類のサウナを完備しています。泉質は含鉄・含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉。湯上がりまで温かさが続きやすいのが特長です。



湯上がりは無料のマッサージチェアとデトックスウォーターなどのフリードリンクでひと休みを。

フリータイム制だから24:00まで、時間を気にせずゆったりとお過ごしいただけます。

最終入館時間も、本キャンペーンに限り23:00まで（※通常は21:30）となります。

《男女共用サウナ》プロの熱波師によるミュージックアウフグースイベント

男女共用サウナのあるサウナガーデン

おふろcafe かりんの湯では、プロの熱波師が音楽とアロマで演出するアウフグースイベントを、男女共用サウナで毎日開催しています。プログラムに合わせたアロマ水をストーブに注いで蒸気を立ち上げ、パワフルなタオルワークと音楽で、熱波とアロマの香りを届けます。

サウナが苦手な方や熱波初心者も参加しやすいイベントです。

2/14(土)は、プレミアムアウフグース【ゲスト：小泉周汰さん】

ゲストに、サウナ東京所属 アウフグースチーム素面所属の小泉周汰さんをお呼びし、この日限りの「プレミアムアウフグース」を実施いたします。

開催予定時間：15:00・18:00・20:00

※この日は通常のアウフグースイベントはございません。



20:00の回では、バレンタインに関連したアウフグースを実施予定。



おふろcafe かりんの湯専属熱波師とはまた違う、ゲストによるこの日だけのアウフグース体験をお楽しみください。

バレンタイン期間（2/13~2/15）限定「チョコレート足湯」

バレンタイン期間（2/13(金)～2/15(日)）限定で、「チョコレート足湯」が登場予定。

この日ならではの温もりを感じる新感覚な体験をお楽しみください。

全力応援の後は、おふろcafeかりんの湯内「ザファーム食堂」で空腹を満たす

スタミナホルモン炒め定食

かりんの湯館内の「ザファーム食堂」では、ジューシーな肉の旨みと香ばしさがたまらない「スタミナホルモン炒め定食」が人気。白米もビールも進むこの一皿は、疲れた体に元気をチャージするご褒美メニューです。

そのほか、広島産牡蠣と有頭海老の旨みを詰め込んだ釜飯や、女性人気の高い、四川料理”麻辣湯”なども販売中です。

ビール注文でついてくる？！料理長の気まぐれお通し料理長の気まぐれお通し（ビール注文でついてくるかも？！何が出るかはお楽しみ。）例：長ネギキムチ

ビール（ノンアルコールを含む）をご注文いただくと、シェフの気まぐれお通しをご用意いたします。

その日収穫した新鮮な農園野菜を使用した一品で、何が出てくるかはその日のお楽しみ。

農園の恵みが豊かな時期にのみ楽しめる、特別なサービスです。

※農園の収穫量や収穫内容により変動いたします。

次回はTHE FARMに泊まって、観戦前後にゆとりのある一日を。

「ユニフォーム割」でご来館いただいた方を対象に、次回利用できる『農園リゾートTHE FARM 宿泊5,000円割引クーポン』を当日限定で配布します（※クーポンのご利用は次回のご予約から対象）。



観戦前日は早めにチェックインして温泉とサウナでコンディションを整え、観戦後は余韻のまま“ととのう時間”を。

メルカリスタジアム（茨城県立カシマサッカースタジアム）から車で約45分（※道路状況により変動）の農園リゾートTHE FARMなら、移動の慌ただしさに追われず、観戦前後にゆとりのある一日をお楽しみいただけます。

次回はぜひ、農園の自然に包まれる“ととのう観戦旅”をお試しください。

農園リゾートTHE FARMに泊まる：https://www.thefarm.jp/stay/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_3(https://www.thefarm.jp/stay/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_3)

前泊するなら…「バレンタイン限定宿泊プラン」がおすすめ

2/1～2/28：バレンタイン宿泊プラン｜いちご狩り×お部屋でチョコフォンデュ（1泊朝食付）

「THE FARM 星空いちご園」の摘みたていちごを、本プラン限定で、お部屋に持ち帰り、チョコレートフォンデュとしてお楽しみいただけます。

金曜日は「ナイトいちご狩り」も実施予定。

プランの詳細：https://www.thefarm.jp/topics/27377/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_5(https://www.thefarm.jp/topics/27377/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_5)

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_7(https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_uni_0214_7)

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭