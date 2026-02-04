ユミー、会話録音用iOSアプリ「Front Agent」を提供開始。オフライン環境での会話の利便性向上を目指す

Umee Technologies株式会社

顧客との会話をビッグデータとして分析。隠れた本音・インサイトの解析を支援するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、iPhoneやiPadでの録音環境の改善を目的に、iOSアプリ版「Front Agent」をリリースいたしました。

Front Agentとは

iOS版Front Agentはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/fa-rec/id6757067821

会話を録音するだけでお客様の本音を可視化するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、WEB会議、電話、あらゆる商談を解析し、顧客の隠れた本音・意思決定する理由を可視化するインサイト解析ツールです。

kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

Front Agentについて :https://frontagent.umeecorp.com/

録音環境の改善によるユーザビリティ向上

これまで、対面録音をする際はブラウザを使用する必要がありました。ブラウザを使用した録音では、インターネットが繋がらない場合に録音が止まる、デバイスの充電の消費が激しいなどのデメリットがありました。

今回リリースしたiOSアプリを利用することで、これらのデメリットが解消され、iPhoneやiPadを使った対面録音環境が劇的に改善されます。

iOSアプリ「Front Agent」の特徴

iOSアプリでは、会話の録音、Front Agentへの自動アップロード（議事録作成）が可能です。録音はオフライン環境でも継続され、再度インターネットに接続された際にファイルがFront Agentへとアップロードされます。アップロードされた音声ファイルは通常の録音同様、自動的に議事録が作成され、解析可能なデータとなります。

組織の「会話の資産化」を目指して

コロナ禍以降、オンライン会議ツールの利用が増え、会話を録音・記録する企業は増えてきました。しかし、顧客との接点であるその会話データを分析し、活用できている組織はまだ少ないのが現状です。Front Agentは会話データをビッグデータとして扱い、生成AIとは異なる独自開発のAIで解析することで、エビデンスのある解析結果を提供いたします。

今後もすべての会話を価値ある資産にしていくため、サービスの改善を図ってまいります。

iOSアプリ「Front Agent」について

アプリ名：FA Rec

利用対象者：Front Agentご契約済で、アカウントが付与されているお客様

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/fa-rec/id6757067821

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。