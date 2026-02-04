ジュエリーブランドtmh.が手掛けるギャラリーVertigineux≠tmh.にて、2月7日(土)～2月22日(日)の期間、オーダーハットブランドPremiere mainによる展示会を開催します。

tmh.atelierキービジュアル

クリエイターズジュエリーブランドtmh.が運営するアートスペース「Vertigineux≠tmh.（ヴェルティジヌ≠ティーエムエイチ.）」にて、オーダーハットブランドPremiere main(プルミエール・マン)による展示会「Magic hour collection」を開催します。Premiere mainは、オーダースタイルに拘り、一点一点に想いを込め、身に着ける人へと丁寧に「手渡す」ことを大切にしてきました。本展のテーマは、昼と夜の狭間に訪れる“マジックアワー”。夕暮れに残る深い赤から、青が溶け込み紫へと変わる空の色彩を、デザイナー自身が一つひとつ手染めを施し、すべて一点ものとして仕上げた帽子コレクションです。さらにtmh.とのコラボレーションにより、帽子のためにデザインされたスタッドピンも登場。色や文字を選び、自分だけの装いへと完成させる体験をお楽しみいただけます。

Collaboration pieces by tmh.

ジュエリーブランドtmh.より、帽子に装着するためにデザインされたスタッドピンが登場します。アルファベット２６文字に、「マジックアワー」を象徴するギリシア文字［ε］［κ］を刻印したリベット型スタッドピンで構成されたコレクション。自由に組み合わせ、オリジナルのスタイルを楽しめます。

Date/Place

アルファベット各：15,400円/リペット小：13,200円/リベット大15,400円 ※全て税込み

2026年2月6日(金) 17:00～20:00 Opening Party ※どなたでもご参加頂けます

2026年2月7日(土)ー2月22日(日) 12:00～18:00/月曜日定休

Vertigineux≠tmh. 東京都渋谷区恵比寿2-9-8 2B

TEL:03-3716-6982

About Us

「Vertigineux≠tmh.」は、個性豊かなアーティストやジャンルを超えた様々な人が集い、表現が交差するような場所となるよう、展示、ワークショップを展開して行きます。新たな価値観が紡がれ、訪れるたびに新鮮な驚きをもたらす空間、時空を超えて旅をするような感覚を味わうことができる場となるよう、アーティストと共創して参ります。

今後「Vertigineux≠tmh.」では、ワークショップやアーティストとの交流の場を設け、創作の背景に触れたり、アーティストと対話をすることで、アートを多角的に体感できる場となるよう取り組んで行きます。

tmh.が提案する、新しい時代の美意識を体感できる場所――「Vertigineux≠tmh.」。ここを訪れる事で、あなたの感性もまた、新たな次元へと引き上げられることを願っています。

-Premiere main- Akiko OhbaDesigner｜大場有希子

・15歳から独学で帽子作りを始め、サロン・ド・シャポー学院（夜間部）卒業。

・杉野服飾大学モードクリエイションコース卒業。

・渡仏後、パリのモデリスト養成学校"AICP"にて立体裁断を本格的に学び、ディプロムを取得

・AICP在学中、老舗メゾンのアトリエでアシスタントの経験を積む。そこで、フランス刺繍の世界に魅了され、Ecole Lesageに入学、 [オートクチュール刺繍プロフェッショナルコース]を修了。

・帰国後、support surfaceにて13シーズン、モデリストとして勤務。ドレスやスカート、デザイントップスなどを専門に担当。

・２０２５年３月、TORANOI PARISに初出展。

―現在、婦人服のフリーランスモデリスト、杉野服飾大学非常勤講師（帽子）、自身の帽子ブランド運営をしている。今後は、帽子から洋服へ活動の幅を広げていく事も構想中。―

tmh. studio 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-9-8 2B tell:03-3716-6982 web:https://atelier-tmh.comtmh.

tmh.は、美術や文学、古典からモードまで、様々な要素を織り交ぜながら、多角的な考察を重ね構成されるジュエリーブランドです。現代性を持たせた彫刻的なフォルムもまた、ブランドの魅力の一つ。コンセプトの異なる４つのコレクションラインで展開しています。

デザイナー：古田智彦

早稲田大学法学部卒。大学在学中より国内外でジュエリーデザイン・メイキングを学ぶ

2001年 tmh.として活動をスタート

2009年 東京・恵比寿にて tmh.SLEEP をオープン

2014年 現在のアトリエおよび店舗 tmh.&L’INTERIEUR をオープン

２０２５年 アートスペースをリニューアル[Vertiginey≠tmh.]として６/６スタート

本件に関するお問い合わせ

PR担当：江間亮子 ryokoema924@gmail.com

ブランドマネージャー堀口幸代 nfo@atelier-tmh.com