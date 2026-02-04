【新連載】Webメディア『あなたのAI顧問』で、生成AIを“仕事で使える”まで最短化する「Genspark導入ガイド」連載スタート｜2026年版の初心者向けガイドを順次公開

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、Webメディア『あなたのAI顧問』にて、生成AIを「知っている」で終わらせず“仕事で使える状態”まで最短化することを目的にした新連載「Genspark導入ガイド（学習編）」を開始しました。

2026年に入り、生成AIは一気に一般化した一方で、「結局どれを使えばいいのか分からない」「試したが業務に組み込めない」「社内で定着しない」といった入口の詰まりが増えています。本連載では、こうした課題に対して、登録～初期設定～使いどころの判断基準～企業利用時の注意点～運用設計まで、初心者でも迷わないように体系化して解説します。

また当社は、Gensparkの日本市場向け発表の場（日本展開の動き）にも触れながら、最新機能のうち特に注目度の高い音声機能「Speakly」を含め、現場で再現できる形で情報を整理して提供します。

連載開始の背景｜「AIを始めたいが、何から？」が最大のボトルネックになっている

生成AIは、ツール・ノウハウ・事例が急増しました。しかし現場では、情報過多によって次のような状態が起きています。

- 触ってみたが、どこに使うべきか判断できない- 便利そうで導入したが、運用が設計されずPoCで止まる- 担当者のスキルに依存し、チームに定着しない- ルールや情報管理が曖昧で、怖くて業務利用に踏み切れない

当社が一貫して重視しているのは「現場で使えなきゃ意味がない」という視点です。AIの性能ではなく、業務フローと意思決定の中に入って、継続運用されて初めて価値になる。本連載は、その“入口の詰まり”を解消するための、2026年版の実務ガイドとして設計しました。

連載の提供価値｜2026年版・体系化・更新前提で「迷子」を防ぐ

「Genspark導入ガイド（学習編）」では、単なる機能紹介ではなく、現場で使えるようにするために必要な要素を順番に扱います。

- 登録～初回起動で迷わない画面ガイド- 料金・クレジットの考え方（どこで消費されるか）- “使える／使えない”の判断基準（用途別の向き不向き）- 調査・議事録・提案書・スライド・表計算など、代表的業務への落とし込み方- 企業利用時の注意点（情報管理・権限・運用設計）- 属人化を潰し、回り続けるためのテンプレ化・チーム運用

さらに、連載内では「プロンプト例まとめ」「重要用語の整理」など、コピペしてすぐ使える形式で掲載します。学んで終わりではなく、読んだ瞬間に手が動くことを優先しています。

取り扱い予定テーマ（一部）

初回記事「【2026年版】Gensparkとは？“オールインワンAI”で何が変わるのか」を皮切りに、以下のようなテーマを順次公開します。

YouTube連動｜「読む（具体手順）×見る（現場実装のコツ）」で再現性を上げる

- はじめてのGenspark：登録～初回起動で迷わない画面ガイド- 料金・クレジットの考え方：どこで消費され、どこが“無料/無制限枠”なのか- 調査の型：Gensparkで“探して終わり”を卒業する（比較軸→意思決定→次手）- 議事録・要約の型：録音/メモを“運用できる議事録”に変える- 提案書の型：ヒアリング→論点→構成→たたき台まで一気通貫- スライド／表計算／ドキュメント：社内共有に耐える品質に整えるチェックリスト- 音声機能「Speakly」：タイピング依存を崩し、入力を“現場速度”に合わせる

『あなたのAI顧問』では、記事だけでなくYouTubeでも、実務での再現性を高める解説を行います。

文章は「具体的な手順」を強くし、動画では「判断基準」「落とし穴」「現場で詰まるポイント」を補足します。これにより、初心者でも迷わず進められる“導線”を用意します。

次の展開｜Genspark学習編→Gemini/Claude比較へ拡張

本連載は、単発で終わらせません。すでに公開している「ChatGPT学習編」と同様に、今後はGemini学習編／Claude学習編も順次拡充し、最終的には「どれをどう使い分けるべきか」を、実務改善の観点で比較できる状態を目指します。

代表コメント（NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音）

生成AIは、知識として知っていても、現場で使える状態にするのは別問題です。多くの企業がつまずくのは、ツールの性能ではなく「どこに使い、どう運用し、どう定着させるか」という設計の部分です。

Gensparkのように機能が広いツールほど、入口で迷子になりやすい。だからこそ本連載では、機能紹介よりも先に「使いどころの判断基準」と「企業利用の注意点」を整理し、現場で回る形に落とし込むことを重視しました。

学びで終わらせず、業務に入り、チームで回り続ける状態を作る。『あなたのAI顧問』は、そのための実務メディアとしてアップデートを続けていきます。

各URL

会社概要

Webメディア『あなたのAI顧問』：https://ai-advisors.jp/
初回記事「Gensparkとは？」：https://ai-advisors.jp/media/ai-learning/genspark-1/

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役社長 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業