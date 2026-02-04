エプソンのスマートチャージ対応＜LX＞シリーズに新モデル『LX-C10060』登場

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、プリントやコピーの使用状況に合わせてプランや機器を選べる「エプソンのスマートチャージ」の新商品として、A3カラーラインインクジェット複合機／プリンター『LX-C10060』を2026年5月（注1）に発売します。

今回の新商品『LX-C10060』は、100枚／分（注2）の高速印刷に対応し、大量出力が求められる業務でも高い生産性を発揮するモデルです。

また、＜LM＞シリーズで好評いただいている操作パネルを採用し、初めて利用するお客様でも迷わず操作できる直感的な操作性を実現。さらに、従来機同様、交換頻度を抑えられる大容量インクを搭載し、運用の手間を軽減します。

新たにSRA3サイズ（注3）対応の大容量給紙ユニットなどの拡張オプションにも対応し、業務効率化から大量出力までお客様の幅広いニーズに応える柔軟な運用が可能です。

さらに、従来のエプソンのスマートチャージ対応モデルと同様に、圧倒的な低消費電力設計を実現し、CO2排出量を抑制することで、お客様の環境負荷低減に貢献します。

【新商品の主な特長】

・ビジネスに求められる高速プリントで業務改善

・使い勝手の向上

・低消費電力設計で環境負荷を低減

【新商品の価格、発売時期について】

『LX-C10060』ではさまざまなニーズに応えるため、オール・イン・ワンプラン、インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの3つのサービスプランをご用意しています。詳しい料金／サービスプランは、エプソンのスマートチャージのホームページをご覧ください。

http://www.epson.jp/products/bizprinter/smartcharge/

【新商品の主な特長詳細】

■ビジネスに求められる高速プリントで業務改善

100枚／分（注2）の高速印刷に対応し、少量から大量まで幅広い業務でスピーディーに印刷が可能です。一般的な普通紙だけでなく、ハガキや窓付き封筒といった多様な用紙もカセットからの給紙に対応します。SRA3サイズ（注3）に対応した大容量給紙ユニットなどお客様の用途に応じて組み合わせられるオプションにより、日々の印刷業務をより効率的に進めることができます。

「A3大容量給紙ユニット・P1」装着時

■使い勝手の向上

操作性にこだわったタッチパネルを採用し、直感的に操作できるだけでなく、大容量インクの搭載によりインク切れによるダウンタイムを軽減します。さらに、紙詰まりを取り除きやすいシンプル構造を採用することで、誰でも扱いやすい使い勝手を実現しています。お客様にてメンテナンスできるオプションも用意しており、業務負荷低減にも貢献します。

見やすい大型の静電式タッチパネル採用ビジネスを停滞させない、大容量インク搭載紙詰まりの除去も簡単

■低消費電力設計で環境負荷を低減

「Heat-Free Technology」を活かした低消費電力設計。印刷時・待機時の電力使用量を抑えることで、日々の運用におけるエネルギー負荷を軽減し、消費電力が従来機の320W（注5）から300W以下（注5）に改善したことで、CO2排出量の削減にも貢献します。また、商品本体に使用されているプラスチックの約30％（注6）にリサイクル素材を採用しており、資源循環にも配慮した設計としています。

(注1) 発売日は予定です。確定しましたら改めてお知らせします。

(注2) 印刷スピード算出条件は、エプソンのホームページをご確認ください。

(注3) A3サイズより一回り大きい用紙サイズ（320mm×450mm）。ご利用時は専用オプションが別途必要となります。

(注4) ファクス機能のご利用には「ファクスプラン」のご契約が必要です。

(注5) 本体のみの最大消費電力値です。

(注6) 使用するプラスチック全体の質量に対する比率です。再生材の配合率を考慮して質量を算出しています。

●「Heat-Free Technology」で未来をつくる

紙へのプリントに深く関わってきたエプソンは、インク吐出に「熱を使わない」プリンターを広くご利用いただくことが、環境対策のひとつと考えます。

熱を使わずにインクを吐出する、エプソン独創の「Heat-Free Technology」を採用したピエゾ方式インクジェットプリンターは他のプリント方式に比べてシンプルな構造と低消費電力を実現。また、ファーストプリントが速く、交換部品も少ないプリンターは低環境負荷とともに高生産化にも貢献します。

Heat-Free Technologyがもたらす4つの価値

（注）当社マイクロピエゾの原理的優位性の説明であり、インクジェットプリンターの商品性能の説明ではありません。

1.低消費電力でエネルギーとコスト削減

2.省資源による環境負荷低減

3.安定した高速印刷で業務効率アップ

4.低メンテナンスによる生産性向上

詳細は http://www.epson.jp/products/environment/heatfree/ をご覧ください。

以上