「ウィーン少年合唱団」天使の歌声が８年ぶりに札幌へ！5月22日(金)Kitaraにて開催！

世界で最も愛される合唱団が、ついに札幌へ帰ってきます。最後に札幌を訪れた2018年から数えて8年。「札幌コンサートホールKitara」に待ち望んだ奇跡のハーモニーが響き渡ります。

500年以上の歴史を持ち、ユネスコ無形文化遺産にも登録されているウィーン少年合唱団。2026年は「ブルックナー組」が来日。札幌公演では、シュトラウス一家の名曲から郷愁誘う民謡まで、オーストリアで生まれた音楽の数々をお届けします。

世界中の演奏家が絶賛するKitaraの豊かな残響の中で聴く「天使の歌声」は、一生モノの体験！少年たちの澄み渡る歌声を是非お楽しみください。

【ウィーン少年合唱団（Wiener Sangerknaben）】

ウィーン少年合唱団の創立は1498年(日本では戦国時代の明応7年)、皇帝マクシミリアン1世により宮廷礼拝堂で歌う6名の少年が集められたことに始まり、ウィーン宮廷音楽礼拝堂、宮廷少年合唱団、そしてウィーン少年合唱団の基礎となる。巨匠トスカニーニが彼らのコーラスを評して《天使の歌声》と命名したことでも有名。世界の数ある少年(少女)合唱団の中でも抜群の人気と実力を誇る。10歳から14歳の約100名のメンバーは全員がアウガルテン宮殿で生活している。ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナーとウィーン少年合唱団にゆかりのある作曲家の名がついた4つのグループに分かれ、ヨーロッパ各国、アメリカ、アジア、オセアニアなど世界中のコンサートに出演。本拠地ウィーンでも、ウィーン国立歌劇場やフォルクスオーパー、ザルツブルク音楽祭やウィーン・フィルのニューイヤ一コンサートへの出演を重ね、ウィーンを代表する団体のひとつとして活躍している。また、宮廷礼拝堂のミサで歌うことは今も昔もウィーン少年合唱団の使命とされている。2017年にオーストリアのユネスコ無形文化遺産に登録された。また2024年、芸術的および社会的に傑出した業績を残した団体や著名人に贈られる欧州で最も重要な賞のひとつ、『ヨーロッパ文化賞』をウィーン少女合唱団と共同で受賞した。2026年はブルックナー組（カペルマイスター：マノロ・カニン）が来日。

【プログラム】

オーストリアで生まれた音楽の数々。シュトラウス一家の名曲やオーストリアに魅せられた作曲家の作品、そして郷愁誘う民謡まで。

モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス

スコットランド民謡：オールド・ラング・サイン(蛍の光)

J.シュトラウスII世：ワルツ＜レモンの花咲くところ＞

J.シュトラウスII世：トリッチ・トラッチ・ポルカ

ベートーヴェン：交響曲第9番より＜歓喜の歌＞

J.シュトラウスII世：ワルツ＜美しく青きドナウ＞

岡野貞一：ふるさと

ほか ※プログラムAとなります

【開催概要】

■名 称：ウィーン少年合唱団

■日 時：2026年5月22日（金） 開演18:30、開場17:45

■会 場：札幌コンサートホール Kitara （札幌市中央区中島公園1-15）

■主 催：HTB北海道テレビ

■後 援：札幌市、札幌市教育委員会（予定）

■公式サイト：https://www.htb.co.jp/event/wsk2026/

【チケット】

■先行販売

2026年2月12日(木)～ 道新プレイガイド会員限定

2026年2月26日(木)～ Kitara会員限定

■一般発売日

2026年3月4日(水)

■チケット販売場所

・道新プレイガイド 0570-00-3871(10：00～19：00火曜定休) https://doshin-playguide.jp/

・札幌市民交流プラザチケットセンター (札幌市民交流プラザ2階 10：00～18：00休館日・水曜を除く)

・セイコーマート店内マルチコピー機 セコマコード：E26052201

・Kitaraチケットセンター 011-520-1234

・チケットぴあ Pコード：318-571

・ローソンチケット Lコード：11593

・地下街HTBコーナー（さっぽろ地下街ポールタウン）

■料金

S席 7,000円 / A席 5,500円 / B席 4,500円 / U-15 2,000円（全席指定・税込）

※U-15チケットは15歳以下の方限定のチケットです。ご入場時、生年月日が確認できる本人確認書類をお持ちください。

※U-15チケットは道新プレイガイドのみでの取扱いとなります。枚数に限りがあり、予定枚数に達し次第、終了になります。

※公演中止の場合以外、チケットの払い戻しは致しません。未就学児のご入場はお断りいたします。

※曲目、曲順はやむを得ない事情により一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※車椅子のお客様はチケットご購入前に道新プレイガイドにご連絡ください。

※未就学児の入場はご遠慮いただいております。

【お問い合わせ】

HTB広報お客様センター 電話：011-233-6600（平日10:00～18:00）