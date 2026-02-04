【ピザハットが毎日のミカタに！】Sサイズピザが最大690円値下げの新価格！さらに、テイクアウトなら740円から楽しめる新価格レンジ「CASUAL」も登場！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年2月4日（水）より、おひとりさまや少人数での食事をもっと気軽に、もっとワクワク楽しんでいただけるよう、価格体系を全面的にリニューアルいたします。

今回のリニューアルでは、Sサイズピザを全商品値下げするとともに、サイズにかかわらずお選びいただける最安値価格レンジ「CASUAL（カジュアル）」を導入します。お持ち帰りなら740円からという、これまでの宅配ピザの常識を塗り替えるような「毎日でも頼みたくなる価格」を実現。お弁当やハンバーガーを選ぶ時のような気軽さで、本格ピザを選択肢に加えていただけるようになりました。

「お買い物帰りのついでに」「今日は忙しくて夕飯を作る気力がない……」「自分をちょっと甘やかしたい」。そんな日常のふとした瞬間に、ピザハットがそっと寄り添い、皆さまの食卓に笑顔をお届けします。

※記載の価格は全て税込みです。

※画像はイメージです。

＜本リリースのポイント＞

１. 価格を見直すことにした理由と、リニューアルに込めた想い

２. さらにお手頃価格にリニューアルするSサイズピザとは？

３. お財布にやさしい！新価格レンジ「CASUAL」のラインナップ

４. Sサイズピザのリニューアル価格一覧

１.価格を見直すことにした理由と、リニューアルに込めた想い

ピザハットは、ピザにはお客様を笑顔にするチカラがあると、私たちは信じています。“ピザのチカラ”とは従業員一人ひとりが持っている情熱です。「おいしいピザを作ろうという情熱」「安全にお届けしようという情熱」「お客様に喜んでいただこうという情熱」。あらゆる活動の裏に、一人ひとりの情熱と、その想いを支え合うチームワークがあります。

しかし、これまでは「ピザは大勢で集まる時に食べる特別なもの」というイメージが強く、日常の食事としては少しハードルが高いと感じられることもありました。

そこで私たちは、もっと自由に、もっとわがままにピザを楽しんでいただくために、価格構造を根本から見直しました。コンビニ弁当やファストフードといった選択肢と並んだ時に、「今日はピザにしよう！」と直感的に選んでいただけるお値段にすることで、おひとりさまのランチや、忙しい共働き世帯の夕飯の強いミカタになりたいと考えています。「特別な日」だけじゃない、皆さまの「いつもの日」を彩るピザへ。ピザハットの新しい挑戦が始まります。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

２.さらにお手頃価格にリニューアルしたSサイズピザとは

「ピザは大きいから1人では食べきれないかも…」という方にこそ、ぜひ試していただきたいのがピザハットのSサイズです。その魅力を改めてご紹介します。

1人で1枚、ちょうどよく完食できるサイズ！

直径は約20cm。おひとりで楽しむのはもちろん、2人でシェアしてサイドメニューと一緒に楽しむのにもちょうどいいボリューム感です。「最後まで飽きずに美味しく食べられる」と、多くのお客様からご好評をいただいています。

持ち帰りもラクラク！自転車のカゴにも◎

専用の箱は直径約21cm。一般的な自転車のカゴにもすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。お仕事やお買い物帰りにサッとお持ち帰りいただけるので、デリバリーを待つ時間がない時にもぴったりです。

「冒険」しやすいから、新しい推しピザが見つかる！

「いつもは定番だけど、ちょっとスパイシーな味も試してみたい」「話題のトッピングが気になる」。そんな時も、Sサイズなら気軽に新しい味にチャレンジできちゃいます。自分だけの「推しピザ」を、この機会にぜひ探してみてください。

３.お財布にやさしい！新価格レンジ「CASUAL」のラインナップ

これまで「ENJOY」レンジで親しまれてきた2商品が、さらにお求めやすい価格の「CASUAL」レンジになりました。「今日は家事をお休みしたい」「調理モチベーションが0だけど、美味しいものが食べたい」といった時の救世主として、お持ち帰りならSサイズ740円という驚きのプライスで皆さんの食卓を盛り上げます。

【めちゃ盛りWマヨコーン】

コーンの甘みとマヨソースのコクがたまらない、大人も子供も夢中になる一品。

【ペパロニクラシック】

ピザといえばこれ！スパイスの効いたペパロニが食欲をそそる、王道の味わい。

利用者の皆さまが「これなら納得！」と感じていただける、シンプルで分かりやすい5つのレンジをご用意しました。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

４.Sサイズピザのリニューアル価格一覧

■Sサイズ商品価格：

【新登場】 毎日の選択肢にしやすい、エントリー価格【CASUALレンジ】各ピザ

お持ち帰り：740円

配達：1,060円

毎日食べても飽きない、ピザハットの定番の味【ENJOYレンジ】各ピザ

お持ち帰り：980円 → 880円（100円値下げ！）

配達：1,400円 →1,260 円（140円値下げ！）

満足度バツグン！個性豊かなトッピングが楽しめる【WONDERFULレンジ】各ピザ

お持ち帰り：1,300円 → 1,100円（200円値下げ！）

配達：1,860円 → 1,580円（280円値下げ！）

具だくさんで贅沢！心もおなかも満たされる一枚【SPECIALレンジ】各ピザ

お持ち帰り：1,630円 → 1,310円（320円値下げ！）

配達：2,330円円 → 1,880円（450円値下げ！）

自分へのご褒美や、ちょっと特別な日のディナーに【PREMIUMレンジ】各ピザ

お持ち帰り：1,980円 → 1,490円（490円値下げ！）

配達：2,830円 → 2,140円（690円値下げ！）

また、「CASUAL」レンジの登場で対象の「めちゃ盛りＷマヨコーン」と「ペパロニクラシック」のMサイズもLサイズも、よりおトクなお求めやすい価格にリニューアルいたします。

■M・Lサイズ商品価格：

【新価格】【CASUALレンジ】各ピザ

お持ち帰り：Mサイズ 1,300円 → 1,100円（200円値下げ！）

Lサイズ 1,890円 → 1,570円（320円値下げ！）

配達：Mサイズ 1,860円 → 1,580円（280円値下げ！）

Lサイズ 2,700円 → 2,250円（450円値下げ！）

※Sサイズは直径約20cm（1～2人前）のハンドトス生地限定です。

※M・Lサイズで一部生地をお選びの場合、別途生地料金を頂戴いたします。

※一部店舗ではSサイズの販売や配達の実施がない等、サービスが異なる場合がございます。

※予告なく内容を変更または終了する場合がございます。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年2月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年2月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)