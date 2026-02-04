【越谷レイクタウン駅にNEW OPEN】2026年2月中旬 完全個室パーソナルジム WAPLE レイクタウン店がオープンします！

Brilliant Fitness合同会社

「すべての人が自分を好きになる世界をつくる」 をミッションとしパーソナルジム WAPLEの店舗数を増やしているBrilliant Fitness合同会社(本社:神奈川県横浜市、代表社員 玉川裕大)は、2026年2月、JR武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩5分に20店舗目のオープンを予定している。（店舗住所：埼玉県越谷市レイクタウン6丁目10-1コルドンルージュ101）

WAPLEに在籍するパーソナルトレーナーはRIZAP、24/7をはじめとする業界大手パーソナルジム出身でありながら、大手にはない「お客様一人ひとりへの寄り添い」を大切にしています。

「運動したことないけど大丈夫...」「食事制限出来るかな...」そんなたくさんの不安に寄り添い、WAPLEのプロ集団があなたのボディメイクを最後までサポートいたします。

■ 越谷レイクタウン駅に、完全個室の本格パーソナルジムが初登場

埼玉県最大の商業施設である越谷レイクタウンや、住宅街が広がる利便性の高い「越谷レイクタウン駅」。

子育てもしやすい人気のエリアです！

越谷レイクタウンには大型ジムは多く存在するのですが、パーソナルジムが少ない印象です。

WAPLEではトレーニングルームが完全個室です。人目を気にせず、集中してトレーニングに取り組める環境をご提供します。

「人目を気にせず、自分のペースで身体を変えたい」

「トレーナーと一対一で、プロフェッショナルな指導を受けたい」

そんなニーズに応える、上質なトレーニング空間が誕生します。

■ WAPLE レイクタウン店とは

"あなただけのプログラムで誰もが羨むモテボディに"

「ボディメイクを通じてすべてのお客様に自信と健康のイノベーションを起こす」それが、我々WAPLEの掲げるミッションです。

WAPLE 越谷レイクタウン店は男女共に大歓迎!



【公式WEBサイト】

【体験トレーニング/無料カウンセリングのご予約はこちらから】

■ WAPLEの特徴

◆完全個室のプライベート空間

→人目を気にせずトレーニングできる完全予約制の完全個室パーソナルトレーニングジム

◆ハイクオリティなトレーナーが常駐

→大手ジムに比べて安い価格帯でありながらも、元業界大手パーソナルジム出身のトレーナーのみを採用している

◆プロのコンディショニング・ストレッチ

→解剖学を熟知したパーソナルトレーナーによるコンディショニング・ストレッチの施術

◆美しくシェイプアップ！フィットネスボクササイズ

→無酸素＋有酸素運動による脂肪燃焼効果UPに加えインナーマッスルを鍛える運動としても効果的

◆お食事管理&アドバイス

→担当パーソナルトレーナーが公式LINEを使い、毎日のお食事について親身にアドバイス

◆手ぶらでOK！レンタル品は全て無料

→上下ウェア・シューズ・ミニタオル・ミネラルウォーターを全て【無料】で提供

■ 料金表

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/23_1_339013ec749f073e7e3ebb0315c7d1b5.jpg?v=202602041021 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/23_2_1cfd663a7e40fa9f7af858cda36cf28d.jpg?v=202602041021 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/23_3_050ea4f61064f3f5bf64e2129724a3d4.jpg?v=202602041021 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/23_4_effe3cc60c4ff6905b42f5cb101bc977.jpg?v=202602041021 ]

■ ビフォーアフター 例

ビフォーアフター１.

ブライダルフォトの撮影に向けてダイエット目的でご入会された30代のお客様。

体重を落とすだけではなく見た目も綺麗にしたいけれど、方法が分からず悩んでいたとのこと。

筋トレをすると腕や足が太くなるマイナスイメージを持ちスタートしました。

適切な負荷の筋トレを行い、腕や足が太くなる心配なく、体重は2ヶ月で-7kg。

見た目もメリハリのある綺麗な身体に仕上がりました。

ビフォーアフター２.

加齢に伴い不健康になっていくことが悩みで、健康的な身体作りのためにご入会されたお客様。

10kgの減量を目標に始めましたが、2024年現在では目標を遥かに上回る20kgの減量に成功！

いくつになっても自分の足で歩ける健康な身体を手に入れ、現在はボディコンテスト出場を目指してボディメイクを継続しています。

ビフォーアフター３.

健康体を目指してご入会されたお客様。

ご入会前は毎日お酒を5~6缶飲まれており、食習慣の乱れも相まって健康診断の数値が徐々に悪化していることに悩んでいました。

まず食事の栄養バランスを整え、お酒は完全に断つのではなく1~2缶に抑えることにより、ストレスフリーで継続していきました。

その結果、体重は-12.8kg、数値面も全て標準まで改善されました。

ビフォーアフター４.

健康的なダイエットを目指してご入会された40代のお客様。

ご入会前は週4回のラーメンと毎日のビールが習慣になっていました。

パーソナルトレーニングを開始してからは、ラーメンの回数を減らしお酒の種類をハイボールに変えるなど、健康的な習慣を身につけました。

トレーニングは初めてでしたがすぐにコツを習得し、体重は-13.9kgに。

開始4年目となる現在も週2回のトレーニングを継続しており、手に入れた体型をキープしながらお食事やお酒を楽しんでいます。

■ 施設情報

店舗アクセス

■ WAPLE 越谷レイクタウン店

〒343-0828

埼玉県越谷市レイクタウン6丁目10-1コルドンルージュ101

【公式WEBサイト】

無料体験トレーニング・カウンセリングあり

◆ 完全予約制パーソナルジム

◆ 完全個室マンツーマン

◆ ハイクオリティなトレーナー

◆ 美しく痩せるフィットネスボクササイズ

◆ 手厚い食事管理サポート

◆ ミネラルウォーター無料

◆ タオル、シューズ、ウェア無料提供

◆ お子様連れ大歓迎

■ まとめ

全ての人が自分を好きになる世界を作る

「全ての人が自分を好きになる世界を作る」

それが、我々WAPLEの掲げるミッションです。

ウェイプルのお客様がボディメイクを成功させた先には、

「好みの服を着こなしたい」

「旅行をおもいきり楽しみたい」

「新しいことに挑戦したい」

このような自己実現があります。

"お客様の人生を変える一つのきっかけになりたい"

この思いが備わっておりそれを実現させられる実力の備わったトレーナーのみを厳選しているプロ集団が、我々WAPLEです。

経験豊富なパーソナルトレーナーがあなたに本気で向き合い、人生最高のスタイルに導くサポートをします。

■ 店舗WEBサイト

■会社概要

Brilliant Fitness合同会社

〒244-0816

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町507-3 吉倉橋ビル201

代表社員：玉川裕大

設立：令和2年1月29日

HP：https://waple.jp