ガーナチョコレートとシャープがコラボ。コンビニでバレンタインの思い出をカタチに残す、フォトシールプレゼントキャンペーン！！

もうすぐ2月14日、バレンタインデー。

街中にチョコレートが並び、甘い香りに誘われて心が躍る季節ですね。

そんな特別なひとときを、“シールというカタチ”で残してみませんか？

シャープの「ネットワークプリントサービス」では、

2月4日から3月3日にかけて「ガーナコラボ限定フォトシール プレゼントキャンペーン」を実施します。

コンビニのマルチコピー機で、フォトシール（L判）が無料で印刷できるチャンスです。

ガーナコラボ限定！この時期だけのフォトシール

今回のキャンペーンでは、ロッテ「ガーナ」とコラボした限定フレーム付きフォトシールをご用意しました。恋人同士の写真はもちろん、「友人との記念写真」「家族との何気ない一枚 」「自分へのご褒美ショット」など、バレンタインらしいデザインで可愛く仕上げることができます。 おなじみの「ガーナ」にいろんな思い出がある人も多いはず！そんなコラボシールプリントが無料で手に入るチャンスです。

さらに、ガーナコラボフレーム以外にも、季節感のあるデザインやシンプルなフレームなど、約70種類のフレームをラインアップ。写真や気分に合わせて、お好みのデザインを選べるのも「ネットワークプリント」ならではの魅力です。

LINEから簡単参加！抽選でシールプリントが無料に

今回、ネットワークプリントLINE公式アカウントから抽選に参加すると、

当選者にはフォトシール（L判・通常200円）が無料になるクーポンをプレゼント。

「コンビニでシールプリントを使ったことがない」

「気になっていたけど、まだ試せていない」

そんな方にも、気軽に体験していただけるキャンペーンです。

キャンペーン概要

●キャンペーン期間

2026年2月4日（水）～3月3日（火）

※クーポンを用いた印刷は2026年3月11日(水)まで可能

●抽選回数

1日1回まで（当選するまで毎日参加可能）

●当選人数

最大5,000名

●クーポン印刷有効期限

2026年3月11日（水）まで

●参加方法

１．LINEで「ネットワークプリント」を友だち追加

https://page.line.me/wog2593e

２．トーク画面に表示されるキャンペーンバナーから抽選に参加

３．当選後、好きな画像を選んでファイル登録

４．コンビニのシャープ製マルチコピー機でQRコードをかざして印刷

※登録・印刷可能なファイル形式：jpeg / jpg / png

キャンペーン詳細・参加はこちら

「ネットワークプリント」とは？

「ネットワークプリント」は、LINEやPCから画像や文書データを登録すると、

全国のコンビニに設置されたシャープ製マルチコピー機で印刷できるサービスです。

アプリのインストールは不要。LINE公式アカウントにファイルを送るだけで、簡単に印刷できます。写真プリントはもちろん、資料印刷やシールプリントなど、日常のさまざまなシーンで活躍しています。

バレンタインの思い出を、すぐそばのコンビニで

スマートフォンの中にしまったままの写真も、シールとして印刷すると、ちょっと特別な思い出に変わります。

「スマホケースに入れて持ち歩く」「手帳やアルバムに貼る」「ちょっとしたメッセージと一緒にプレゼントする」など、使い方は自由です。

このバレンタインシーズン、身近なコンビニで気軽に楽しめるフォトシールプリントを、ぜひお試しください。

