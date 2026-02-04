クラウドで文書管理をもっとスマートに　新サービス『Epson Document Cloud』を2月19日より提供開始

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、2026年2月19日より、クラウド型文書管理サービス『Epson Document Cloud』の提供を開始します。本サービスは、エプソンのスマートチャージ対応の複合機モデルと連携し、紙文書の電子化からクラウド保存・検索・共有までを一元管理できるクラウドソリューションです。本サービスを通じ、特に、中小企業における業務効率化と情報管理を支援します。

また、『Epson Document Cloud』対象のエプソンのスマートチャージご利用のお客様に、発売を記念して、先着50社様を対象に無料でご体験いただけるキャンペーンを2月19日より実施します。

近年、電子帳簿保存法への対応やDX推進が進む中、企業には文書管理の効率化がこれまで以上に求められています。しかし、紙文書の処理に業務時間が割かれるほか、情報共有が属人化しやすいなど、電子化の過程で負担が生じるケースもあります。

『Epson Document Cloud』は、こうした背景における文書管理の負担を軽減し、スムーズな電子化と効率的な情報管理を支援するためのクラウドサービスです。

【利用料金】

『Epson Document Cloud』は、初期導入の負担を抑えたサブスクリプション方式でご提供します。月額3,000円（税別）からご利用いただけるため、コストを抑えたクラウド文書管理を実現できます。

（注1）「月額基本料金」は総使用容量10GBのみになります。基本料金は1法人単位で、利用ユーザー数に応じて発生する追加料金はありません。

（注2）10GBを超えた場合、超過分は「月額追加容量使用料金」（100円/1GB）が月額で発生いたします。

【発売日】

2026年2月19日

【対象機種】

対象となる機種は以下の通りです。（2026年2月19日現在）

エプソンのスマートチャージ対応モデル（複合機）

LX-C10060／LX-10050MFシリーズ／LX-7550MFシリーズ／LX-10020MFシリーズ

LM-C6000／LM-C5000／LM-C4000／LM-C400／LM-M5500

PX-M8010FX／PX-M8000FX／PX-M890FX

【新商品の主な特長】

■簡単・スムーズな文書管理

紙文書やPDFなど多様なフォーマットの文書を、簡単にクラウド上で一元管理できます。

・紙の文書はエプソンの複合機でスキャンし、「Epson Connect」（注3）経由で直接クラウドにアップロードが可能です。

・PDFなどの電子文書も、Webブラウザーでドラッグ＆ドロップするだけで登録できます。

（注3）「Epson Connect」は、インターネット経由でエプソン製のプリンターやスキャナーと接続できるクラウドサービスです。

日常の業務で、簡単に使うことができる操作性を実現し、文書管理の負担軽減と業務効率の向上を支援します。

■高精度な分類と検索機能

分類ルールが不明確なまま管理されがちな社内文書に対して、『Epson Document Cloud』は以下の機能で効率的な管理を実現します。

・キーワードを選択してOCR処理を行うことで、手動での文字入力作業を効率化します。

・「取引年月日」「取引金額」「取引先」など、複数条件を組み合わせた検索が可能で、必要な文書をすぐに探し出せます。

・電子取引文書にも対応し、法律要件にも準拠した検索性を備えています。

情報の引き継ぎや共有がスムーズになり、業務全体の生産性向上にも貢献します。

■高いセキュリティと履歴管理で安心運用

文書の誤削除・誤操作、管理の属人化、情報漏洩リスクといった課題にも対応します。

・ユーザーごとに閲覧・編集権限を細かく設定可能。必要な情報に必要な人だけがアクセスできる環境を構築します。

・訂正・削除の制限機能や、修正履歴の自動保存により、電子帳簿保存法の「真実性」要件にも準拠。

社内のセキュリティ体制強化と信頼性の高い文書管理基盤を両立します。

【『Epson Document Cloud』発売記念キャンペーンについて】

『Epson Document Cloud』の発売を記念して、以下の通りキャンペーンを実施します。

・概要：『Epson Document Cloud』を 6か月間無料でご体験いただけます。

・対象：エプソンのスマートチャージをご利用中、または新規契約のお客様

※先着50社様限定となります。

・お申し込み期間：2026年2月19日～2026年5月20日（定員になり次第、終了します。）

・ご利用期間：お申込み確定後、6か月間無料提供（ストレージ上限1GB）

・お申し込み方法：販売代理店様を通じてお申し込みください。

詳細は以下のキャンペーン特設サイトをご確認ください。

http://www.epson.jp/products/bizprinter/smartcharge/campaign_t/document-cloud-2026/

エプソンはこれからも、オフィス業務のさらなるデジタル化を推進し、働く現場の生産性向上に貢献してまいります。

以上