2月9日（月）は肉の日！『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』で総重量4kgのチャレンジメニュー「おにやんま」を29分以内に完食した方はお食事代8,090円が無料に！

「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループの関連企業である株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）が運営するステーキハウス『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』では、2026年2月9日（月）の肉の日にちなみ、総重量4kgの「おにやんま」のタイムトライアルを実施いたします。食べ始めから29分以内に完食された方はお食事代金8,090円が無料に！ ぜひお腹の底から肉の日をお楽しみください。

肉の日限定チャレンジメニュー！総重量4kgの「おにやんま」を29分以内に完食せよ！

2月9日（月）といえば肉の日。『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店』では、今年も肉の日に向けて、特別なチャレンジメニューをご用意いたしました。

「おにやんま」の内容は炒め野菜2kg、肉1kg、ご飯1kg、総重量は4kg！胃袋自慢の方でも食べ応えのあるボリュームです。そしてこのチャレンジは時間制限つき！

食べ始めから29分以内に完食できればチャレンジ大成功！ 8,090円分のお食事代が無料になります。ぜひコンディションを整えて、肉と炒め野菜の山登りをお楽しみください。

ナイフとフォークを使わないステーキ屋さん!?たっぷりの炒め野菜とジューシーなステーキの組み合わせ！

都会の真ん中で美味しいお肉をリーズナブルに味わえるステーキハウス『ステーキロッヂ』から2024年に誕生した『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』。熱々の鉄板に乗っているのは、炒め野菜と分厚いステーキ。さらにその上には特製ソースがたっぷり。こだわりのお肉と一緒に、不足しがちな野菜もたくさん食べられてごはんが進む、新しいステーキハウスです。 お腹も心も満足するステーキを、野菜と一緒にヘルシーに。身体に優しい1食で、美味しいエネルギーチャージをお楽しみください！

肉の日限定「おにやんま」タイムトライアル

■日時：2026年2月9日（月）

■対象店舗：

肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店

■内容：「おにやんま」4kgを食べ始めから29分以内に完食したらご飲食代金が無料に！

※注文はお1人様1つのご注文で、複数名でのチャレンジはお受けできません。

お1人様1つご注文いただける場合に限り、複数名同時のチャレンジは可能です。ただし提供時間がずれる可能性がございます。

※制限時間の29分は、食べ始めからのカウントとなります。

※本タイムトライアルは『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店』のみで実施いたします。『ステーキロッヂ』渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店は対象外となりますのでご注意ください。

『ステーキロッヂ』『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』とは

山小屋風の店内から外を見渡せば、街を行きかう人々はまるでせわしく険しい山を登っているよう。そんな風景を目の前に、クオリティにこだわった厚切りレアステーキと、温かみのある空間で疲れをいやし、日々の元気をチャージしてもらいたいと2017年に渋谷で誕生したのが『ステーキロッヂ』です。

そして2024年8月、FC展開を想定して誕生した新ブランドが『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』です。自慢のステーキを野菜と一緒にお箸で楽しめるステーキ専門店として、みなさまの“ココロとカラダのチャージスポット”となるよう日々進化中です。

店舗概要肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店

住所 ：東京都千代田区外神田1丁目2-3 土屋ビル 1F

TEL ：03-3254-0517

営業時間：【月～土】11:00～23:00（LO 22:30）

【日・祝】11:00～22:00（LO 21:30）

