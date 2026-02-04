【2/26 無料体験版:インクルーシブデザインワークショップ】データ分析だけでは見逃してしまう「0→1」の兆し。ひとりの切実な声を起点に、未来の市場を論理的に描くアプローチ

株式会社STYZ2月26日（木）16時から「新規事業担当者向け: N=1から発想する新規事業アイデア創出ワークショップ」 を開催します。

インクルーシブデザインを強みとするCULUMU（運営：株式会社STYZ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也、以下「CULUMU」）は、2026年2月26日（木）、既存事業の延長線上にない、新たな事業創出を模索するR&D・企画担当者に向けた無料ワークショップを実施します。 既存市場の調査データは「過去」の集積に過ぎず、まだ世の中にない価値を生み出すヒントはそこにはありません。本講座では、市場の端（エッジ）にいるユーザーの深い洞察（インサイト）から、万人に通じる普遍的な価値を逆算して導き出す独自メソッドを伝授。ありきたりな企画から脱却し、確かな根拠を持って未来のスタンダードを実装するための「探索力」を養います。

ワークショップのお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4815837/view

ワークショップの特長

１.「成長戦略」としてのインクルーシブデザインを学ぶ

インクルーシブデザインはCSR（企業の社会的責任）にとどまらず、新たな市場機会の発見や、愛されるブランド構築につながる経営戦略であることを、国内外のデータや事例を用いて解説します。従来のSWOT分析的なアプローチではなく、社会課題を機会（Opportunity）と捉え直す思考法をインプットします。

２.「平均値」の罠から抜け出し、N=1の視点を獲得する

多くのPdMが陥りがちな「平均的なユーザー像」での企画立案から脱却します。CULUMUが独自開発した、実在する当事者の声を元にしたインクルーシブペルソナカードを使用。視覚障害、車椅子ユーザー、外国人など、具体的なN=1の制約条件をシミュレーションすることで、普段のブレインストーミングでは出てこない鋭いインサイトや潜在ニーズを発掘します。

３.開発の上流工程（企画・要件定義）での「共創」プロセスを体験

完成品のアクセシビリティチェックではなく、プロダクト開発の上流工程（課題発見～アイデア創出）から多様な視点を取り入れるプロセスを体験します。ペルソナの課題を自分たちの技術やサービスでどう解決し、かつ一般ユーザーにもどう価値提供できるかという視点でアイデアを昇華させる、実践的な思考訓練を行います。

このような方におすすめ

- 既存事業の延長ではない、飛び地的な新規事業を模索している担当者- ありきたりなアイデアしか出ずに悩んでいるR&D・企画職- 社会課題解決とビジネスの両立（CSV）を目指すリーダー層。

タイムテーブル

ワークショップのタイムテーブル（多様性の認識→課題の定義→アイデア創出→プレゼン→講評・振り返り）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/319_1_aecfdae3c64811312e36794bcd249e1d.jpg?v=202602041021 ]

※ワークショップのテーマは、当日の参加者の業種等を考慮し、「オフィス体験」「移動体験」「購買体験」など汎用性が高くビジネスに直結しやすいものを設定する予定です。

開催概要

インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/319_2_3a4fffaddcc9b49820b49495aec05c78.jpg?v=202602041021 ]CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障がい者、外国人やマタニティ、Z世代・α世代など多様なユーザー、当事者と共創するインクルーシブデザインスタジオです。ビジネスコンサルタント、UXデザイナー、UIデザイナー 、プロダクトマネージャー、エンジニアなど多数スペシャリストが在籍しているので、さまざまな事業開発の支援が可能です。

また5,000団体以上の非営利団体との繋がりを通じた希少なN=1が多く集まる調査パネルを基に、これまでリーチが困難であった人々を含む多様な人々とマッチングと定性的な調査が提供可能です。当サービスは公益財団法人日本デザイン振興会より「NPOやNGOと連携し、当事者との距離が近く洗練されたプロダクト開発の手助けになる」と評価いただき、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

これまでデザイン＆開発案件で大手企業からスタートアップまで過去100件以上の幅広い取引実績があります。また、NPO・研究機関など多様なユーザーを支援するD&Iパートナーや開発パートナーも豊富で、従来の事業開発のみならず、社会課題への専門性やDE&Iに取り組むプロジェクトも豊富な経験があります。

株式会社 STYZ 概要

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、STYZは３つの事業があります。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン事業』。そして、次世代的なテクノロジーで人間ならではの体験を創造する『システム開発&エンジニアリング事業』になります。3つの事業を通じて、企業（ビジネスセクター）・行政（パブリックセクター）、NPO（ソーシャルセクター）、個人との媒介となり、社会の課題解決の促進を行います。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/319_3_548c72b451688c901489179c85daea39.jpg?v=202602041021 ]