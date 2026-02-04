しまむら、「活き活きラボ」姿勢サポートブラジャーがリニューアル！お客様の声からさらに快適に進化し、2/4（水）新登場！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で展開しているPB「活き活きラボ 姿勢サポートブラジャー」を改良し、さらに快適にリニューアルして販売することをお知らせいたします。

■「活き活きラボ」姿勢サポートブラジャーがリニューアル！

「活き活きラボ」は健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生したシリーズです。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする商品をPB「CLOSSHI(クロッシー)」および「CLOSSHI PREMIUM(クロッシープレミアム)」から展開しています。

このたび、活き活きラボで展開する「姿勢サポートブラジャー」は、お客様の声を受けて改良を行い、着心地をさらに高め、2/4（水）より全国のファッションセンターしまむら店舗、およびオンラインストアにて発売します。

■商品ラインナップ

●姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI）

背中のクロスがパワーネット生地仕様のブラジャーです。程よく引き締めることで後ろ姿がスッキリし、猫背対策になります。

【改良ポイント】

メッシュ生地を柔らかくし、着心地がアップしました。

価格 ：税込1,089円

サイズ：M、L、LL、3L、4L

＊色・種類により展開サイズが異なります。

＊4Lはオンラインストアと一部店舗で販売します。

●姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）

縫い目の少ない接着仕様でアウターにひびきにくいブラジャーです。背面内側は二重構造＆クロス仕様で、背中がよりスッキリします。

【改良ポイント】

裏地をメッシュ生地に変更し、着心地が快適になりました。

価格 ：税込1,419円

サイズ：M、L、LL、3L、4L

＊色・種類により展開サイズが異なります。

＊4Lはオンラインストアと一部店舗で販売します。

■CLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

