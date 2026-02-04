【1時間で1,500個完売】冬限定「苺シャンティー」が過去最多の反響を記録

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、2026年1月9日（金）に配信したプレスリリース「【2日間限定】冬だけのとろけるショートケーキ！特大“3Lサイズ”のとちおとめ使用『苺シャンティー』が今年も登場！」において、対象商品「苺シャンティー」が販売開始からわずか1時間で1,500個完売となる、過去最高の反響を記録したことをお知らせいたします。

PR TIMES内ランキングで1位を記録するなど大きな注目を集めた本リリースは、配信直後から想定を上回る反響を獲得。販売当日は、全店舗において開店前から多くのお客様が列を作る状況となり、用意していた在庫数を上回るお客様にお並びいただく結果となりました。

その結果、販売開始からわずか1時間で1,500個が完売する、過去一の反響を記録しています。

■「対象プレスリリース」について

対象プレスリリース

【2日間限定】冬だけのとろけるショートケーキ！特大“3Lサイズ”のとちおとめ使用「苺シャンティー」が今年も登場！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000145123.html

提携メディア・掲載実績

本件に関し、PR TIMES提携メディアをはじめ、本リリースをご掲載・ご紹介いただいたメディア関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

【掲載・紹介メディア】

フーズチャネル、Ray(レイ)、AERA dot.（アエラドット）、船橋経済新聞、NIKKEI COMPASS、とれまがニュース、グルメプレス、eltha（エルザ）、SEOTOOLS、Infoseek ニュース（インフォシークニュース）、エキサイトニュース、東京新聞TOKYO Web、茨城新聞クロスアイ、東洋経済オンライン、ゆうゆうtime、めざましmedia（めざましメディア）、現代ビジネス、時事ドットコム、毎日新聞デジタル、iza（イザ！）、うまいめし、GISELe（ジゼル）、ハピママ*、暮らしニスタ（クラシニスタ）、STORY（ストーリィ）、ニコニコニュース、財経新聞、CLASSY.ONLINE（クラッシィ・オンライン）、ジョルダンニュース！、CREA WEB（クレア ウェブ）、花形文化通信、朝日新聞デジタルマガジン＆[and]、TBS NEWS DIG、JJnet、ORICON NEWS(オリコンニュース)、NewsPicks、千葉経済新聞、30min. サンゼロミニッツ、ニフティニュース（@niftyニュース）※順不同

■ 1分間に約25個が売れるペースで完売

開店前から店頭に多くのお客様が来店・来列し、販売開始直後には問い合わせが相次いだ結果、用意していた1,500個すべてがわずか1時間で完売しました。

これは、当ブランドの限定スイーツ販売において、過去最短の完売記録となります。

■ なぜ、これほどの反響を集めたのか

今回、多くのお客様に支持された背景には、SNSやメディアでも注目を集めた「3Lサイズ」という規格外の苺の存在があります。

■ 感謝と今後の展望

- 希少性の高い素材流通量の少ない特大3Lサイズのとちおとめを、一粒丸ごと使用。- 視覚的な訴求力大胆な苺の断面と純白のシャンティー（生クリーム）、たっぷりとかかったチョコレートのコントラストが、プレスリリースやSNS上で話題となりました。期間限定による希少性2日間限定という販売期間が、購入を後押しする要因の一つとなりました。

これほどたくさんのお客様にお越しいただけるとは思っておらず、当日は電話が鳴り止まない、まさに嵐のような1時間となりました。

そして、開店前から並んでくださる皆さまの姿に、私たちも胸がいっぱいになりました。

3Lサイズの苺を確保することが難しい中、少しでも多くの方にお届けできるよう準備を重ねてまいりましたが、すべての方にお届けできなかったことは、今も心残りです。

それでも「楽しみにしていました」「おいしかったです」と声をかけていただき、このお菓子を作ってよかったと、職人一同、あらためて感じています。

皆さまの「苺への愛」を、これほどまでに熱く感じられたことは、私たち職人にとって何よりの誇りです。この熱量を糧に、また明日から、皆さまの笑顔を思い浮かべながら火を入れてまいります。

皆さまから寄せていただいたその熱い想いを、私たちは決して忘れません。

また次に、とびきりの素材に出会えたときには、より多くの「おいしい！」をお届けできるよう、準備を整えてお待ちしております。

■ 今後の販売予定について

たくさんの反響をいただいたことを受け、2026年3月14日（土）ホワイトデーに、ホワイトチョコレートを使用した「ホワイトシャンティー」を販売予定です。



追加販売や次回イベントの情報は、公式Instagramにてお知らせいたします。

ぜひフォローのうえ、最新情報をご確認ください。

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

アカウント名：@okashi_taiyo

本リリースを通じて、取材・掲載・応援をいただいた各メディアの皆さま、そしてご来店くださったお客様、読者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com