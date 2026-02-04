東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」を開催（2026年4月11日・12日）
サーロインステーキが食べ放題
東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、2026年4月11日・12日に「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」を開催いたします。
最上部位であるサーロインはかむたびに赤身と脂の旨味が感じられ、強い火力で表面をカリッと、中はやわらかく焼き上げます。その他、オードブル、サラダバー、温野菜やスイーツをビュッフェスタイルでご用意いたします。
ライブキッチンの鉄板で美味しく焼けるのはなぜ？
薄いフライパンはお肉が入った瞬間にフライパンの熱がお肉に奪われます。
厚い鉄板は、熱を蓄えるのが得意なので、お肉を入れたときに適温を維持することができます。
そのため、肉の表面を焼き固め、肉汁が流出しないようにうま味を閉じ込めます。
また、厚い鉄板は、熱源の熱をダイレクトに伝えることなく、熱を均一に食材に伝え続けることができるので、焼きムラや味のばらつきを防いで、中までしっかり熱を通すことができます。
メニュー
＜ライブキッチン＞
サーロインステーキ 和風ソース&ガーリックトマトソース
＜冷製料理＞
取り合わせ貝類と春野菜のレモンマリネ
烏賊と新じゃがのガルシア風
菜の花とベーコンのキッシュ
鶏胸肉と筍のグリーンマスタードマリネ 焦がしパン粉のアクセント
新玉ねぎのムース オニオンフライと生ハム添え
バインミー（ベトナム風バゲットサンドウィッチ）
サラダバー
＜温野菜＞
春の緑野菜ソテー
プロヴァンス野菜のラタトゥイユ
新じゃがのロースト
キャロットグラッセ
＜温製料理＞
ガーリックライス
スズキとアサリの漁師風 サフランナージュ
鶏もも肉と新じゃがのロースト 月桂樹の香りをキャセロールにて
菜の花とベーコンのトマトスパゲッティー
バターチキンカレー
コシヒカリ
アサリのガーリックサフランスープ
山菜そば
＜パン＞
＜デザート＞
フルーツ
スイーツ
焼き菓子
サーロインステーキ
取り合わせ貝類と春野菜のレモンマリネ
菜の花とベーコンのキッシュ
スズキとアサリの漁師風 サフランナージュ
※料金はサービス料、税金込です。※写真はイメージです。※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。
ご予約・お問い合わせ
オールデイダイニング カリフォルニア
TEL：047-355-1181（受付時間 11:00～22:00）
「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/steak-lunch2026041112/)