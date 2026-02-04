高齢者向け椅子の豊富なラインナップを展開する健康家具ブランドEMOORより、“食事のしやすさ”と“食後のひと休み”を両立した新商品『食を楽しむための椅子～みのり～』が登場

株式会社エムール食を楽しむための椅子 みのり（オリジナル）

中高年・高齢者向け椅子の豊富なラインナップを展開する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司（以下、エムール））は、2026年2月4日より「食を楽しむための椅子～みのり～(以下、みのり)」の先行予約販売(2026年2月中旬入荷予定分)を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/os-chmino

暮らしを助けるユニバーサルデザインチェアの新シリーズ

4タイプ展開「食を楽しむための椅子 みのり」

エムールは、暮らしを助けるユニバーサルデザインチェア『TASUKU-ISU』の第一弾として、食事のしやすさと食後の休息を両立する『食を楽しむための椅子～みのり～』を開発しました。

『みのり』は、暮らし方や身体状況に合わせて選べる「オリジナル」「回転」「サポート」「折りたたみ」の4タイプを展開しています。

※他タイプは順次販売開始、プレスリリースを発表していきます。

TASUKU-ISUとは？

「食を楽しむための椅子 みのり」オリジナル

シリーズの基本となる、スタンダードモデル

『みのりオリジナル』は、シリーズの基本となるシンプルで使いやすいモデルです。綿密に設計された座面・背もたれ角度・肘掛けが、食事がしやすい姿勢を支え、食後の軽い休息時にも心地よい支えられ感を実現します。また、ダイニングテーブルに干渉しない独自の肘付き設計によって立ち上がりの負担を軽減します。

食事から食後の団欒まで、理想的な座り姿勢をサポート

食事も食後のひとやすみも両立

食事中は腰をしっかり支え、食後に体を背もたれにあずけると、広背筋までやさしく支える構造。食後にそのまま座ってテレビを見たいときや家族との団らん時に長時間座っていても疲れにくく、「食べる時間」と「少し休む時間」を、自然に切り替えることができます。

人間工学ベースの使い心地に特化したデザイン

背もたれ：

自然な座り姿勢を楽に維持できる角度に設計されており、前かがみになりにくく、腰まわりを中心に支えることで姿勢が安定します。

座面高：

約43cmと一般的なダイニングテーブルで使いやすい高さに設計。ご高齢の方でも足裏が床につきやすく、座ったときの安心感と立ち上がりやすさを高めています。

肘掛け：

手を自然に置ける高さで立ち上がりをやさしくサポートし、ダイニングテーブルに干渉しづらい短めの設計により、座る・立つ・向きを変える動作もスムーズに行えます。

毎日の使いやすさに徹底的に配慮

使う方の様々な日常を想定したデザイン

背もたれの後ろには、手を掛けやすい持ち手を付けています。椅子の出し引きや位置調整がしやすく、ご家族がサポートしたい場面でも安心。使う方だけでなく、ご家族や見守る方にも配慮した設計です。

脚部には前後に動かしやく横倒れしにくい「スキー脚」を採用。畳やフローリングを傷つけにくく、和室でも安心してお使いいただけます。

落ち着いたデザインと自然素材

インテリアに馴染む

機能性だけでなく、お部屋に自然に馴染むデザインにもこだわりました。ダイニングやリビングに置いても違和感なく使えます。

フレームには割れにくく丈夫な楡（ニレ）の無垢材を使用し、美しい木目が落ち着いた雰囲気を演出。座面と背もたれには、やわらかく心地よいシェニール織の生地を採用し、季節を問わず快適にお使いいただけます。

軽くて扱いやすいのに、しっかり丈夫

安心設計

重さは約6.9kgと軽量なので、掃除や模様替えの際も楽に動かせます。それでいて耐荷重は100kg。「軽いけれど、しっかりしている」安心感のある椅子です。

家族みんなの食卓を、これからも。

食を楽しむための椅子 みのり（オリジナル）

食べることも、くつろぐことも、無理なく続けられる。「食を楽しむための椅子【みのり】」は、毎日の食卓に寄り添いながら、これからの暮らしをやさしく支えていきます。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/os-chmino

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/216_1_0e0989d9c84ff8ee782e2f5253da83bf.jpg?v=202602041021 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/