ブーランジュリー ル ビアン芦屋大丸店は2026年2月11日 (水・祝) より、移店リニューアルオープンいたします！
ル ビアン芦屋大丸店は2026年2月11日(水・祝)より大丸芦屋店 地下1階にリニューアルオープンいたします。オープニング限定商品としてル ビアン自慢のパン5種類にエコバッグが付いた数量限定のアソートセットをはじめ、オープンを記念した特別なガレット・デ・ロワの販売や、店内厨房で焼き上げた出来たての味わいをお届けいたします。
【100セット限定 / エコバッグ付きアソートの販売】
オープニング限定 エコバッグ付きアソートセット
ル ビアン自慢のパン5種類とオリジナルエコバッグがセットになった数量限定のアソートセット
・デニッシュ食パン (1/2)
・藻塩つぶあんぱん
・クイニーアマン
・めんたいフランス
・クロワッサン
・ル ビアン オリジナルエコバッグ
■価格：\2,160 (本体価格\2,000)
【リニューアルオープンを記念した限定商品の販売】
ガレット・デ・ロワ（ショコラ）
第1弾：2月11日(水・祝)～ 2月16日(月)
ガレット・デ・ロワ（ショコラ）
ショコラの風味豊かなアーモンドクリームを絞ったお祝いにぴったりな限定の味わい。
■価格：
カット \432 (本体価格\400)
ホール \3,456 (本体価格\3,200)
いちじくとクルミのファーブルトン
第2弾：2月27日(金)～3月5日(木)
いちじくとクルミのファーブルトン
優しい味わいが特徴のフランス・ブルターニュの伝統菓子。いちじくの味わいと香ばしいクルミがアクセント。
■価格：\378 (本体価格\350)
【店内厨房で焼き上げた、できたての味わいをお届け】
和栗パイ
〈各日14時頃～〉
和栗パイ
【芦屋大丸店 限定】
風味豊かな和栗のペーストと栗の甘露煮をパイで包みました。
■価格：\518 (本体価格\480)
キャラメルアマンド・クロワッサン
〈毎週 金・土・日 15時頃～〉
キャラメルアマンド・クロワッサン
【芦屋大丸店 限定】
はちみつやバターを合わせたアパレイユを塗り、アーモンドを散らして焼き上げたフロランタン風のクロワッサン。
■価格：\432 (本体価格\400)
ほかにも、ル ビアン人気 No.1 の「めんたいフランス」をはじめ、定番の「クロワッサン」なども毎日焼きたてをご用意しています。
店舗情報：ル ビアン 芦屋大丸店 大丸芦屋店 地下 1階
営業時間：午前10時～午後20時（営業日時は百貨店に順じます）
■ 「ル ビアン」とは・・・
1913年、フランス・ブルターニュに誕生。
親子3代にわたり受け継がれてきた3代目のル ビアン・ミッシェルが作り上げるパンは小麦粉やイーストなどの素材選びにこだわったブルターニュ伝統の味わい。
フランス・ブルターニュで愛された職人の味と技術は、ル ビアンの職人たちに受け継がれています。粉・水・塩・イーストといった素材選び、生地の練りや火加減にこだわった伝統的な製法のパンをはじめ新しいスタイルのパンまで、ル ビアンのパンで毎日の食卓をより華やかで幸せなものにしたいという願いのもと、みなさまにお届けしています。
HP：http://www.lebihan.jp/
Instagram：lebihan_official