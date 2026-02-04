[Simplehuman] 海外市場で支持を集めてきたペットフードカンを日本でも展開

シンプルヒューマン・ジャパン合同会社

ハウスウェアブランド Simplehuman（シンプルヒューマン）は、ペットフードを清潔に、そして美しく保管できる「ペットフードカン(https://www.simplehuman.co.jp/products/pet-food-can-x-large?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=petfoodcan_launch)」シリーズを日本市場で本格展開しました。本製品は、米国および欧州市場で展開され、機能性とデザイン性の両立が評価されてきました。今回、ツヤ消しステンレス仕様のM・L・XLの3サイズを国内販売いたします。

ペットフードの“鮮度管理”を、日常の基準へ

Simplehuman ペットフードカン Mサイズ

ペットフードは食品でありながら、その保管環境は見落とされがちです。日常的な開閉によって湿気や酸化が進みやすく、さらに収納が煩雑になりやすく、容器の見た目が生活感を強くしてしまいます。

Simplehumanのペットフードカンは、こうした課題に着目し、鮮度維持・管理性・空間との調和を高い次元で両立。単なる保存容器ではなく、暮らしを整える“ツール”として設計されています。

主な特徴

■ フードの劣化要因を物理的に遮断する密封構造

フタを閉じるとシリコンガスケットがしっかり密閉。湿気や空気の侵入を防ぎ、ペットフードの鮮度を保ちます。

■ ペットのいたずらによる開封を防ぐロック機構付きハンドル

ワンアクションで確実にロック。いたずらによる開封を防ぎます。

■ マグネット式フタ裏収納スコップ

付属の計量スコップはフタ裏にマグネットで固定可能。探す手間がなく、スムーズに使用できます。

■ 食品対応・BPAフリーのインナーバケット

取り外し可能で補充や清掃が容易。衛生的な管理をサポートします。

ペットの数やフードの量に合わせて選べる3サイズ

空間に調和する、simplehumanらしい佇まい

Mサイズ(CW1887)Lサイズ(CW1886)XLサイズ(CW1889)- Mサイズ（約11-13kg）(https://www.simplehuman.co.jp/products/pet-food-can-medium?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=petfoodcan_launch)：ペットフードのほか、米・小麦・砂糖・木炭などの保存にも対応- Lサイズ（約14-16kg）(https://www.simplehuman.co.jp/products/pet-food-can-large?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=petfoodcan_launch)：中～大型犬向けのフード管理に適した容量- XLサイズ（約16-20kg）(https://www.simplehuman.co.jp/products/pet-food-can-x-large?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=petfoodcan_launch)：多頭飼いや大量ストックに対応する大容量設計

ステンレスの美しい質感と無駄のないフォルムは、キッチンやパントリー、リビングなど、置く場所を選びません。機能性を前面に出しすぎないデザインは、ペット用品でありながら生活空間の一部として自然に溶け込みます。

製品概要

製品名：Simplehuman ペットフードカン(https://www.simplehuman.co.jp/products/pet-food-can-medium?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=petfoodcan_launch)

サイズ：M / L / XL

素材：ステンレススチール、樹脂

特徴：密封構造、ロック機構付きハンドル、マグネット式スクープ、BPAフリーインナーバケット

■ Simplehumanについて

Simplehuman（シンプルヒューマン）は、創業25年を迎える、アメリカ・ロサンゼルス発のハウスウェアブランドです。「暮らしを快適に」をテーマに、日常のルーティンをより快適にするプロダクトを開発し続けています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

シンプルヒューマン・ジャパン合同会社

PR担当：大橋

Email：bizsupport@simplehuman.co.jp