小麦を使わず日本食を楽しむ。airKitchenが提供する「グルテンフリー」料理体験が注目

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する、旅行者と地元の料理体験をつなぐプラットフォーム「airKitchen（エアキッチン）」(https://airkitchen.me/)では、セリアック病（Coeliac Disease）を持つ旅行者にも安心して楽しんでいただける、グルテンフリー対応の料理クラスの提供を強化しています。

日本料理には、米や野菜、豆類を中心としたメニューが多く存在し、適切な材料を使えば小麦を使わずに本格的な和食を作ることが可能です。airKitchenではホストへのアレルギー・食事制限に関する研修や情報提供を行いながら、グルテンフリー（小麦不使用）対応が可能なクラスを明示。予約時にリクエストすることで、セリアック病を含むグルテンに敏感な方でも、安心して体験を楽しめる仕組みを整えています。

■海外旅行での「食の不安」を払拭

セリアック病は、小麦や大麦、ライ麦に含まれるグルテンを摂取することで腸にダメージを与える自己免疫疾患です。欧米を中心に認知が進み、旅行先での食事対応のニーズが年々高まっています。

airKitchenでは、英語対応可能なホストが、グルテン不使用の調味料や食材を使い、個別の制限に応じたメニューを提案。例えば、醤油をグルテンフリーのものに変更した寿司体験、米粉で作る和菓子や餅体験などが人気です。

■ホストとの対話から生まれる安心感

実際のクラスでは、「安心して食べられるか」「何が使われているか」といった旅行者の不安に対し、ホストが丁寧にコミュニケーションを取り、食文化を通じた信頼関係が築かれています。

また、リクエスト送信前にairKitchenカスタマーサポートでの事前問い合わせ対応やリクエスト送信後から予約確定までにairKitchenのチャット機能を利用し、ホストと直接事前の確認・調整にも柔軟に対応できるため、繊細な食事管理が必要な方でも不安なく参加できます。

■対応クラス例（※一部抜粋）- 米粉を使った餅・和菓子作り体験- グルテンフリー醤油を使った手巻き寿司クラス- 動物性食材・グルテン不使用の精進料理体験- 餃子の皮を米粉や代替素材で作るアレンジクラス

など、現在約140以上のクラス(https://airkitchen.me/search/?q=gluten+free)が、グルテンフリーの対応可とされています（2026年1月現在）。

■セリアック病を含む多様なニーズに、家庭の食卓から応える

airKitchenは、今後もセリアック病だけでなく、ヴィーガン、ベジタリアン、アレルギー持ちの方など、食の多様性に対応した体験提供を拡充してまいります。

「誰もが、安心して、楽しく、美味しく文化を味わえる旅行体験を」

airKitchenは、家庭の食卓から、世界とのつながりを育んでいます。

■airKitchenについて

airKitchenは、旅行先で家庭料理を教えてくれる地元のホストと、世界の料理を現地で学びたい旅行者をオンラインで結ぶマッチングプラットフォームです。2018年のサービス開始以来、日本国内をはじめ、イタリア、フランス、ベトナム、タイなど、世界各国で展開中。初心者でも楽しめるクラスからプロ向けの本格クラスまで、幅広い体験を提供しています。

