「LIFEDRINK オンラインストア 楽天市場店」が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」総合賞 6 位＆水・ソフトドリンクジャンル大賞 ダブルイヤー賞を受賞！

株式会社ライフドリンク カンパニー

株式会社ライフドリンク カンパニー（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡野 邦昭）（以下「当社」）は、当社 直営店舗「LIFEDRINK オンラインストア 楽天市場店」が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025（以下「楽天 SOY」）」で、総合賞 6 位、及び水・ソフトドリンクジャンルのジャンル大賞とダブルイヤー賞を受賞したことをお知 らせいたします。水・ソフトドリンクジャンルのジャンル大賞は 3 年連続の受賞となりました。

今回の各賞の受賞は、お客様の応援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

LIFEDRINK オンラインストアは、今後も「おいしさの中心、安心の先頭へ。」の企業理念のもと、すべての人の "いつも"に寄り添える飲料や商品、サービスを提供してまいります。

■受賞概要

「LIFEDRINK オンラインストア 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/lifedrinkcompany/)」

・総合賞 6 位

・水・ソフトドリンクジャンル 大賞、ダブルイヤー賞(*)

(*)ジャンル大賞を２年以上連続受賞したショップに贈られる賞

■「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」(https://event.rakuten.co.jp/soyshop/)について

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、「楽天市場」に出店する全国 5 万店舗以上（2025 年 11 月時点）の中か ら、ユーザーによる人気投票および

■株式会社ライフドリンク カンパニー 会社概要(https://www.ld-company.com/)