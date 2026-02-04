【クロワッサン】診断コンテンツの〈中身づくり〉をAIで伴走支援する「診断AI作成アシスト」を提供開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」において、診断コンテンツの企画・設計・文章作成をAI活用で支援する相談型サポート「診断AI作成アシスト」の提供を開始しました。

診断コンテンツは、ユーザーが参加しやすく拡散されやすい一方で「企画の方向性は決まっているのに、質問設計や分岐条件、結果タイプの整合性、結果文面のトーンが詰めきれない」といった〈中身づくり〉でつまずきやすい領域です。そこで当社は、社内全体でAI活用を推進してきた知見を活かし、診断のロジック・設問案・結果タイプ案・結果文面案などを、AIを活用しながら短時間で具体化するためのプロンプト設計と伴走相談を提供します。

※本サポートは「クロワッサン」導入企業様、または導入をご検討中の企業様を対象とします。

提供開始の背景：診断は「設計と文章」が成果を左右する

診断コンテンツは、目的（新規獲得／回遊促進／商品理解／キャンペーン参加促進等）に合わせて、

- 設問数と難易度- 分岐の作り方（タイプ数の設計、偏りの抑制）- 回答の選択肢表現（迷わせない、誘導しすぎない）- 結果文面（納得感、シェアしたくなる言葉、ブランドトーン）

といった要素を一貫性をもって設計する必要があります。

当社では、診断設計の実務で頻出する論点をAI活用の型（プロンプト）として整理し、相談ベースで形になるところまで進める支援メニューとして「診断AI作成アシスト」を提供開始しました。

こんな企業様におすすめ

対象・注意事項

診断AI作成アシストのお問い合わせ・ご相談

- 診断のテーマや狙いは決まっているが、質問や結果の文章がまとまらない- タイプ分けの整合性が不安で、分岐ロジックが作れない／偏る- シェアされる診断にしたいが、結果文面の納得感・面白さが出せない- 社内に企画者はいるが、制作リソースが足りず形にできない- 対象：クロワッサン導入企業様、または導入をご検討中の企業様- 本支援は「相談型サポート」です。内容・範囲はご相談内容により異なります。- 混雑状況により、受付枠を調整する場合があります。- リソースの都合等により自社での制作が難しい場合は、制作支援プランのご案内も可能です。

以下のフォームよりご連絡ください。

（「診断AI作成アシスト希望」とご記載いただくとスムーズです）

「クロワッサン」について

お問い合わせはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/