インナービューティードリンク「HARI DRINK premium」、大丸東京店の複合型体験ストア「明日見世」Vol.7に出品

森田薬品工業株式会社

森田薬品工業株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長：竹内良知）は、2025年7月25日に発売した新商品『HARI DRINK premium（ハリドリンクプレミアム）』を、2026年2月4日（水）から2026年4月28日（火）の期間、大丸東京店の複合型体験ストア「明日見世（あすみせ）」のVol.7に引き続き出品いたします。

『HARI DRINK premium』は、ライスパワー(R)No.103とプラセンタエキスを主成分に、ハリ・弾力・うるおいを内側からサポートするインナービューティードリンクです。

同製品は、明日見世のVol.6に初めて出品し、これまで3本・10本セットで展示・販売をしてまいりました。会場では、製品開発の背景やコンセプトを伝える展示を行い、多くの来場者に製品を知っていただく機会となりました。

その中で「少量から試したい」というお声を多数いただいたことから、Vol.7では従来のセット販売に加え、1本単位での販売を開始いたしました。これにより、来場者の皆さまにより選びやすい形で製品をお手に取っていただけるようになりました。

発売から間もない新商品を実際にお試しいただけるリアル店舗での展開となります。大丸東京店を訪れる多くのお客様に、商品の魅力を直接お届けできる貴重な機会となります。

【出品概要】

期 間：2026年2月4日（水）～2026年4月28日（火）

場 所：大丸東京店 9階 【明日見世-asumise-】

営業時間：10:00～20:00（休業日は施設に準ずる）

住 所：東京都千代田区丸の内 1-9-1

アクセス：JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ

U R L： https://dmdepart.jp/asumise/(https://dmdepart.jp/asumise/)

【&setouchiについて】

「beauty, now to eternity」をブランドメッセージに掲げ、&setouchiは、“健やかで美しい人生”を長く支えることを目指しています。90年以上にわたり基礎健康医薬品や健康補助食品を提供してきた瀬戸内にある医薬品メーカーによって立ち上げられたブランドです。医薬品の製造・開発で培った技術や知見を活かし、品質・安全性・吸収性に配慮した原料選定と設計を行っています。

瀬戸内地域に根差した自然観や穏やかな暮らしの価値観を背景に、心身の健やかさと美容を調和させる製品づくりを行っています。

【製品の背景]

『HARI DRINK premium』は、ライスパワー(R)エキスの開発元である勇心酒造株式会社（本社：香川県綾歌郡、代表取締役社長：徳山 孝仁）との共同開発により誕生しました。勇心酒造は、日本酒造りの伝統技術を応用し、独自の発酵技術で「ライスパワー(R)エキス」を開発。国内外の大手化粧品メーカー等との共同開発実績も持ち、その技術力と信頼性は国際的にも評価されています。ライスパワー(R)No.103は、「肌のうるおい保持機能の改善」に関するエビデンスが豊富で、サプリメントで注目を集める成分です。

プラセンタエキスには、プラセンタ製剤のパイオニアであるビタエックス薬品工業株式会社（森田薬品工業の100％子会社）による原料を採用。ビタエックス薬品工業は、70年以上前からプラセンタの可能性に着目し、医薬品を軸とする研究と製品開発を継続してきたプラセンタ専門企業です。

森田薬品工業は、製薬メーカーとして90年以上の歴史に基づき、これまで数多くのOTC医薬品や健康補助食品を提供してきました。本製品にも「効果が実感でき、安心して続けていただける」製品づくりへのこだわりが貫かれています。

【製品特徴]

美容業界でも注目度の高い「ライスパワー(R)No.103」と、「プラセンタエキス」を主成分とし、さらに、革新成分「ヒフワンステム(R)」、天然魚由来の低分子の「フィッシュコラーゲン」2,000mg、美肌ビタミン群（B1・B2・B6・ナイアシン・C・E）、健康的な毎日をサポートする「エクオール乳酸菌」、瀬戸内で農薬不使用で育てられた「バラエキス」など厳選成分をギュッと1本に配合。毎日飲み続けられるよう、フルーティーでクセのない味わいは、朝の美容習慣にも、就寝前のリラックスタイムにもおすすめです。

商品名：HARI DRINK premium

（ハリドリンク プレミアム）

販売価格：8,640円/10本入、2,592円/3本、

864円/1本(税込)

内容量：50ml

ブランド公式サイト：https://and-setouchi.jp

Instagram：and_setouchi_official(https://www.instagram.com/and_setouchi_official/?hl=ja)