EcoVadis公認コンサルタントが解説する ～環境スコープで差をつける“スコアアップとメダル獲得”のポイント～無料セミナー　2026/3/4（水）開催

ペリージョンソンホールディング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：瀬戸 裕子）は、サステナビリティ評価対策に関する無料セミナー（ライブ配信）を開催いたします。本セミナーでは、「EcoVadis公認コンサルタントが解説する ～環境スコープで差をつける“スコアアップとメダル獲得”のポイント～」をテーマに、ビジネスコンサルティングやマネジメントシステム認証において豊富な実績を持つプロの視点から、評価向上のための具体的なポイントを解説いたします。

ACCREDITED CONSULTING PARTNER ecovadis 2026

EcoVadis は世界185 カ国・250 業種以上の企業が活用するサステナビリティ評価であり、そのスコアはサプライヤー評価や取引継続の判断基準として重視されています。本セミナーでは、特に難易度が高くスコアが伸びにくい「環境スコープ」に特化して解説いたします。温室効果ガス排出や廃棄物管理、エネルギー効率や気候変動対応など、具体的な根拠に基づいた取り組みが求められるこの分野において、自社の取り組みを確実にスコアアップへ結び付けるためのヒントをお届けします。本セミナーは、EcoVadis 評価への対応を検討中の企業様、サプライチェーン上において評価対応に課題を抱える企業様に向けて、スコアを上げ、メダル獲得へとつなげるための具体的な事例と戦略を紹介いたします。

＊ペリージョンソンホールディング株式会社は、サステナビリティ評価機関EcoVadis社（本社：フランス）より自社評価を受けることにとどまらず、『公認コンサルティングパートナー』としても認定されています。

◆開催日時

2026年3月4（水）15：00～16：20（受付：14：45～）

◆セミナー内容

１.「環境スコープで差をつける！」ポイント解説（1時間）

２.ライブ配信中に寄せられた質問に対する回答コーナー（20分）

◆このような方におススメ

- 「EcoVadisって聞いたことはあるけれど、具体的にどう準備すればよいかわからない」という方- 取引先から「EcoVadis評価を受けてください」との要請を受けたサプライヤー企業のご担当者様- ESG／SDGs対応をこれから始めようとしていて、評価制度を通じて自社を見直したいと考える企業の経営者様・ご担当者様- EcoVadis評価を機に自社のサステナビリティ推進を実務として進めたい方

表層的なサステナビリティ活動ではなく、社会に貢献でき、かつ事業の発展に寄与する企業活動を目指したいとお考えのみなさま、ぜひご参加ください。

◆開催方法

ライブ配信（Zoom Webinars）

★セミナー詳細・お申込み

https://www.pjcinc.jp/iso_training/csr.php#FS7

ペリー・ローレンス・ジョンソンが米国ミシガン州デトロイト近郊で設立した統計的手法のコンサルティング会社を前身としており、1995年に日本に進出。2013年11月に、グループ事業統合によりペリージョンソン ホールディング 株式会社を設立しました。日本進出以来、内部統制システム、ERM・コンプライアンス体制、BCP、各種ISO規格など9,400件以上の支援実績を誇り、近年はその知見を活かして社会貢献と顧客の事業発展を支えるサステナビリティ支援に注力しています。

特にEcoVadis（サステナビリティ第三者評価機関）の評価対応支援に関しては、「EcoVadis公認コンサルティングパートナー」として評価点向上につながるご支援の提供により多くのお客様から高いご評価をいただいております。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/163_1_222eb45feef546a222a1fa9439aa2e1c.jpg?v=202602041021 ]