＜春休みはおふろへ＞ 680円でおふろcafe や玉川温泉、オーパークなど対象6店舗が期間中ずっと「入館し放題」！　お子さま向けサービス「キッズパス2026春」を2月14日より販売開始します

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）は、2026年2月14日（土）より、小学生以下のお子さまを対象に、温浴施設6店舗が期間中何度でも入館し放題になる「キッズパス2026春」を販売いたします。

温泉道場は「おふろから文化を発信する」を企業理念にしています。本企画を通して、次世代を担う子どもたちに銭湯・温浴施設の楽しさを知ってもらい、地域のコミュニティとしての温浴施設の役割を強化することを目指します。また、家族での外出機会が増える「春休み」に、家計に優しい「680円」という低価格で何度もおふろを楽しめる環境を提供することで、親子のコミュニケーション活性化と、地域のファミリー層の来店促進を図ります。

＜お子さま専用入館カード「キッズパス2026春」概要＞

本パスポートを購入いただくと、春休みを含む対象期間中、対象となる6店舗を何度でも無料でご利用いただけます。また、ご来店特典としてお子さまが大好きな「湯あがりアイス」を毎回１つプレゼント。遊び盛りのお子さまと、ゆっくりリラックスしたい親御さまの双方に嬉しい特別なパスポートです。

販売期間：2026年2月14日（土）～3月7日（土）

パス利用可能期間：2026年3月1日（日）～4月12日（日）

販売価格：680円（税込）

対象年齢：小学生6年生まで

販売場所：対象となる各店舗のフロント

特典：

1. 期間中、対象店舗の入館料が何度でも無料

2. ご来店ごとに「湯あがりアイス」をプレゼント

利用可能施設：

昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）

https://tamagawa-onsen.com/

温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（埼玉県児玉郡神川町）

https://ofurocafe-hakujyu.com/

おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市）

https://ofurocafe-utatane.com/

おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市）

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE（埼玉県入間郡越生町）

https://opark.jp/

秩父湯元 武甲温泉（秩父郡横瀬町）

https://www.buko-onsen.co.jp/

ご利用条件：

・小学校6年生までのお子さまが対象です。中学生以上はご利用いただけません。

・ご本人さまのみ有効です。他人への譲渡はできません。

・ご利用には大人とのご入館が条件になります。（お子さまだけの入館には使用できません）

・学校行事・団体利用でのご使用はできません。

・紛失・盗難による再発行はいたしかねます。

・他のクーポンや割引券との併用はできません。

・本チケットのご提示がない場合は、通常料金での入館になります。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/