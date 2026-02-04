鉄道駅施設ドローン点検の高度化に向け、駅舎天井裏点検の手法および照明制御技術で特許取得

株式会社アイ・ロボティクス

アイ・ロボティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安藤嘉康）は、駅構内やインフラ施設の天井裏などを対象とした点検業務において、ドローンによる点検および照明制御に関する新たな技術について特許を取得したことをお知らせします。

本特許は、人が入れない点検対象空間にドローンを侵入させ点検する手法に加え、設置された照明を点検の進行状況や対象位置に応じて制御することで、安定した視認性とデータ取得を可能にする点検技術に関するものです。

アイ・ロボティクスでは本技術を、千フライトを超える駅構内での点検実績の中で培い、点群取得や3Dデータ活用を前提とした点検業務において、すでに実運用の一部として取り込み、研究開発を続けています。

本特許は、そうした現場での取り組みをもとに整理された、アイ・ロボティクス独自の技術となります。

【一歩先の実装へ】

ドローンによる天井裏点検のイメージ

鉄道施設の点検分野では、これまでにもドローンや各種点検システムの導入が進められてきました。しかし現場では、「導入したものの実運用には至っていない」「一部の担当者しか使えない」「使い勝手が悪く、結局従来手法に戻ってしまう」といった声が少なくありません。

新しい技術やシステムが共有されても、日常の保守業務の中で無理なく使える形にならなければ、定着しないという課題が浮き彫りになっています。本特許は、こうした状況に対し、「技術を入れること」ではなく「現場で使われ続けること」を起点に整理された点検技術です。

アイ・ロボティクスは、ドローンやシステムを導入すること自体を目的とせず、照明条件や視認性、取得データの安定性といった、現場での使い勝手や安全性を左右する要素を一つひとつ積み上げてきた結果、点群データや3Dデータを含めた点検結果を、日常の維持管理業務に無理なく組み込める段階へと進めています。

本特許は、そうした現場視点での改善の積み重ねの一部を体系化したものであり、「導入で終わらない点検DX」を実現するためのアイ・ロボティクス独自の基盤技術として位置づけられます。

【デジタルアセットの活用を前提とした設計】

本特許技術は、映像による目視確認にとどまらず、点群データの取得や3Dデータ生成を日常の点検業務の中で、安定して行うことを前提に設計されています。

照明条件を含めた点検環境を適切に整えることで、取得データのばらつきを抑え、継続的な記録や比較に耐えうる入力条件を確保します。

これにより、施工前後の状態比較や変状把握、維持管理における定量的な評価など、データを「残す・比べる・活かす」点検DXの次のフェーズへの展開が可能となります。点群や3Dデータを一過性の成果物ではなく、保守業務に組み込める形で活用できる点が特長です。

アイ・ロボティクスでは、すでに本技術に基づく現場での実装とさらなる研究開発を進めており、千フライトを超える駅構内での点検実績を通じて蓄積された知見をもとに、本技術を体系化しています。本点検設計は、単なる概念提案や手法の組み合わせでは実現できない、実装を前提としたものとなります。

【施設管理者と共に歩む】

鉄道施設の点検においては、安全性や確実性に加え、日々の保守業務の中で無理なく使い続けられることが何より重要です。点検手法の高度化が進む中で、照明条件や取得データの品質を含めた点検設計は、結果の信頼性や業務の継続性を左右する重要な要素になると考えられます。

アイ・ロボティクスは、こうした施設管理者の視点に立ち、駅構内をはじめとする鉄道施設の現場で実運用を重ねながら、新しい技術を導入すること自体を目的とするのではなく、既存の保守体制や運用フローとどのように整合させるかを重視し、現場の負担や運用リスクを最小限に抑えながら、確実に機能する仕組みを整えてきています。

今後、同様の取り組みを検討される鉄道事業者や関係者の皆様に対しては、構想段階や実証にとどまらず、要件整理から実装後の運用設計までを視野に入れた協業を通じて、現場に即した技術と知見を提供してまいります。

アイ・ロボティクスではあらゆる技術に関して、各社・各駅の条件に応じた柔軟な検討を重ねながら、実際の保守業務に定着する形での展開を目指しています。本特許技術の適用や活用にあたっても、現場条件や運用体制を踏まえた慎重な検討が不可欠であることから、アイ・ロボティクスでは関係者との十分な協議を重ねつつ、役割分担や責任範囲を明確にしたうえで協業を進めています。

【特許情報】

特許番号：特許第7801762号

発明の名称：点検方法、点検装置、点検プログラムおよび点検システム

登録日：2026年1月19日