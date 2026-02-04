【3/3開催｜無料】費用対効果を高める！動画/UGCを「売れる資産」にする方法　４Ｘがショート×長尺で“売れ続ける”空気をつくる、動画の資産化戦略について解説

株式会社４Ｘ

ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、戦略設計からWeb、SNS、動画などコンテンツにまつわるあらゆる施策を提供する株式会社４Ｘ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、3月3日（火）13:00～株式会社visumo主催のセミナー『費用対効果を高める！動画/UGCを「売れる資産」にする方法」』へ登壇いたします。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://go.visumo.asia/seminar/260303/4x(https://go.visumo.asia/seminar/260303/4x)

■ウェビナー概要

SNSや動画施策に取り組む中で、『制作や投稿は続けているのに売上につながらない』

『担当者ごとに運用が属人化し、ノウハウが組織に残らない』と感じたことはありませんか。

年間予算が限られる中、これからのEC運用やマーケティング担当者に求められるのは、

動画やUGCを“その場限りの施策”ではなく、『売上と組織の両方に効く“資産”として活用する視点』です。

本セミナーでは、動画制作・SNS運用・インフルエンサー施策・UGC活用やEC連携を専門とする4社が登壇。

再生数を追うだけの動画活用から脱却し、認知・理解・信頼・購買へとつながる設計、インフルエンサー施策を単発で終わらせない考え方やUGCを生み出し続ける仕組み、そしてSNSで生まれた動画をECや各タッチポイントへ横断活用し、部門を越えて成果を共有できる運用体制までを具体事例とともにご紹介いたします。

動画を「作るもの」から「組織全体で活用する資産」へ────。

動画やUGC活用による売上効率の向上と、マーケティング・EC運用の最適化を同時に実現したい方におすすめの内容です。

ぜひこの機会にご参加ください。

【本セミナーで学べること】

・SNSや動画施策が売上・KPIへ貢献させるためのノウハウ

・組織全体の“資産”として動画やUGCを活用する方法

・動画やUGC施策を単発で終わらせず、中長期的な売上資産として活用する方法

【このような方におすすめです】

・動画制作やSNS投稿は続けているのに売上につながらないと感じている方

・担当者ごとに運用が属人化し、ノウハウが組織に残らない点に悩んでいる方

・制作した動画を汎用性高く活用したいと思っている方

・自社の商品・サービスの認知向上・ファンを獲得したいと考えている方

ウェビナー名：

費用対効果を高める！動画/UGCを「売れる資産」にする方法

開催日時：

2026年3月3日(火)13：00～15:00

プログラム：

第1部 (13:00 - 13:30): 株式会社４Ｘ

『バズ』から『信頼』へ。ショート×長尺で“売れ続ける”空気をつくる、動画の資産化戦略

第2部 (13:30 - 14:00): 株式会社REECH

「フォロワー数」で選ぶ時代は終了。 “売れる資産”を生む、インフルエンサー選定基準と効果測定

第3部 (14:00 - 14:30): 株式会社サムシングファン

【UGC×動画量産】「フロー型」から「ストック型」へ。クリエイターと共創し、資産を積み上げる次世代のUGC運用戦略

第4部 (14:30 - 15:00): 株式会社visumo

“作って終わり”にしない！購入・体験を後押しし、ブランドの魅力を最大限に伝える動画の新・活用法

■４ＸのSNSマーケティング関連サービス

４Ｘでは、800社以上のコンテンツマーケティング支援実績に基づく豊富なノウハウを活かし、動画マーケティングやブランディング支援やSNSマーケティングを支援しています。

▼ソーシャルメディア・SNS（アーンドメディア）向けサービス

ターゲットやプラットフォームに応じた最適なアプローチにより、有効なソーシャルメディア活用を実現します。Instagram／X／LINE／TikTok／YouTubeアカウント運用支援はもちろん、ショッピング運用支援、キャンペーン運用支援、広告運用支援、ショート動画制作、オリジナルキャラクター運用支援、インフルエンサーマーケティングなど、SNS活用の目的やお客様のニーズに応じて、サポート内容をお選びいただけます。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/

▼動画マーケティング

「自社に制作ノウハウやリソースがない」「動画を作ってみたが期待した効果が得られていない」。ユーザー目線での企画、配信プラットフォームや目標設定の最適化などにより、動画活用のよくある課題を解決し、目的に沿った行動喚起・態度変容を図ります。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/movie/

▼YouTubeチャンネル運用支援

YouTubeならではのグロースハック術を駆使して、潜在層にアプローチすると同時に既存ファンとのリレーション強化を実現します。また、目的やリソースに応じて運用戦略を綿密に立てるだけでなく、適切かつ丁寧にPDCAを回すことでマーケティング成果へとつなげます。

詳細はこちら： https://somewrite.com/business/earned/youtube/

その他、SNS運用のコンサルティングやレポーティングなど、ご要望や課題に応じて柔軟にサポートいたします。動画活用に関して課題をお持ちの企業様はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/4x-corp

■株式会社４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館9階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社４Ｘ

Mail：contact@4x-corp.com