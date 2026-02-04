ライアン・リッチマンHCが日本代表ACに選出！2月開催のFIBA W杯2027アジア地区予選Window2より着任
シーホース三河株式会社
ライアン・リッチマンHC
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1001_1_1f7ec8831549f57ca43db8223d77ff14.jpg?v=202602041021 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1001_2_753934d87d501828c5c9798d8e5b876c.jpg?v=202602041021 ]
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、ライアン・リッチマンHCがバスケットボール男子日本代表チームのアシスタントコーチに選出されましたのでお知らせいたします。
FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 Window２.
日本vs.中国代表
日本vs.韓国代表
