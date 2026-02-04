無期雇用型派遣サービス「M-Shine」(エムシャイン)、新たに3拠点でサービスを開始

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社 (本社・東京都港区、代表取締役社長：池田 匡弥、以下マンパワーグループ)は、事務職を対象とした無期雇用型派遣「M-Shine」(エム シャイン)の提供を、2026年1月より秋田県・青森県・福島県郡山市で新たにサービスを拡大しました。継続的なキャリア開発を支援することで、安定雇用を目指したサービスを強化します。

無期雇用型派遣サービス「M-Shine」の提供拠点を拡大する背景

マンパワーグループが2025年12月に発表した労働白書「キャリアの新原則」では、自身のキャリアプランを「自分の興味や優先事項で決定する」と回答した割合が最も高く（32%）、働き方や価値観の多様化を背景に、労働者が主体的にキャリアを構築している傾向が明らかになりました。

一方で、入社後の業務内容や成長機会、職場環境に対する認識のギャップが生じるケースもあり、若年層における早期離職は多くの企業で共通する課題となっています。そのため、入社後の定着を見据えた、継続的かつ適切なフォローやキャリア支援の重要性が、これまで以上に高まっています。

無期雇用型派遣サービス「M-Shine」は、事務職のプロフェッショナルとして経験を積みたいと考えている方を対象に、マンパワーグループの無期雇用派遣社員として、派遣先で就業をしていただく働き方です。マンパワーグループは、スキル習得を通じて新たなキャリア形成を希望される方と、企業・組織が求める人材との最適なマッチングを通して、若年層のキャリア形成と雇用創出を支援します。

2017年に首都圏でサービス開始後、2026年には全国43拠点へ拡大

マンパワーグループの無期雇用型派遣サービス「M-Shine」は、2017年に首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）でサービスを開始しました。その後、2018年には関西エリア（大阪府・兵庫県・京都府）で、2021年には愛知県と宮城県へと拠点を拡大させました。2026年1月からは新たに秋田県・青森県・福島県郡山市にも拡大し、現在は全国43拠点でサービス展開しています。

■お仕事をご希望の方

M-Shineでのお仕事をご希望の方は、下記リンクより詳細をご確認ください。

URL：https://www.manpowerjobnet.com/lp/m-shine/

■法人・企業の方

法人・企業の方からの本件に関するお問い合わせ先

【東日本エリア】0120-974-031

【西日本エリア】0120-921-524

受付時間：9：30~18：00（土日、祝日除く）

マンパワーグループ株式会社について

ManpowerGroup(R)は、組織を成功に導く「人材」の採用、評価、育成、管理に関わる総合人材サービスを提供しています。75年にわたり、世界70カ国・地域で、ManpowerGroup(R)ブランドのManpower(R)、Experis(R)、Talent Solutions(R)を通じて、変化する働く世界の組織変革を継続的に支援してきました。ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から、最も働きやすい企業として多様性が評価されています。マンパワーグループは、2025年に16回目となる「世界で最も倫理的な企業」の1社に選ばれました。

ホームページURL： https://www.manpowergroup.jp/